Белые не только для свадьбы, а узоры привлекут внимание к платью: как грамотно сочетать необычные колготки с платьем в любое время года

Многие женщины очень боятся экспериментировать с необычными колготками: в теплое время они носят изделия телесного цвета, в холодное – черного, и на этом все. Конечно, далеко не все хотят привлекать много внимания к своим ногам, и в этом нет ничего страшного. Но бытует заблуждение, что носить яркие колготки с платьем – моветон, что это создаст лишнее цветовое пятно в образе и вообще будет смотреться нелепо. Вот несколько образов интересных колготок в сочетании с платьем, которые смело можно носить в любое время года.

Платье – мини, а сапоги – макси

Если вы не хотите, чтобы колготки были главным акцентом вашего наряда, лучше всего сочетать их с ботинками или сапогами. Чем выше голенище, тем лучше. Сапоги до колен или даже до бедер оставляют открытой лишь часть ног между подолом платья и краем голенища, только здесь можно будет увидеть колготки. Выбирайте плотные цветные варианты, и сможете носить очень короткие платья без ощущения незащищенности. Это отличный образ для ранней весны или поздней осени, а также для любого дождливого дня, если выбирать высокие резиновые сапоги. Позаботьтесь о цвете колготок, чтобы он был достаточно темным, а сами они – плотными и вид не был испорчен, если они промокнут во время дождя.

Освежающая яркость

Цвет – наш друг. Точно так же, как правильный цвет помады может сделать вас моложе и жизнерадостнее, правильный цвет колготок может сделать ваш образ свежим и ярким. Но как использовать его во благо, не создавая нелепый цирковой образ? Для начала определитесь с цветом основы. Например, как на фото выше, это фиолетовый. Фиолетовые колготки, яркое узорчатое платье с фиолетовыми цветами и туфли на один оттенок более розовые, чем сами колготки (на платье также присутствуют и розовые цветы). Вот и вся хитрость! Можно также подобрать туфли к цвету основы платья, а колготки чтоб сочетались с узорами на нем. И не забывайте о ярких аксессуарах, которые завершат образ и сделают его безупречным!

Не бойтесь запутаться в сетях

Колготки в сеточку – это и вечная классика, и предмет гардероба, которого многие боятся из-за его маргинальной истории. Однако при правильно составленном образе такие колготки ни у кого не вызовут вопросов и не создадут ни капли двусмысленности.

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Главный плюс – сетка визуально сужает и удлиняет ноги. Для более женственного образа выбирайте облегающее платье и туфли на каблуках, а если нужен уклон в девчачий панк-образ, массивные ботинки и платье простого кроя, как на фото выше, сделают свое дело.

Не бойтесь экспериментировать с цветными сеточками – они могут привнести неожиданно веселую ноту в наряд, не перегружая его и не привлекая слишком много внимания к ногам. С белым платьем и белыми туфлями можно попробовать розовые, фиолетовые или голубые колготки в сеточку, с черным ансамблем хорошо будут смотреться красные, желтые и зеленые. Не забудьте о дополнительных аксессуарах в тон к колготкам, которые завершат образ и соединят все детали между собой.

Блеска много не бывает

Блестящие колготки украсят наряд, не делая его слишком вычурным. Этот стиль идеально подходит для вечерних выходов и свиданий. Не бойтесь сочетать блестящие колготки именно с блестящими платьями, потому что в другом случае блеск на ногах может перетянуть на себя все внимание. Однако и это не будет проблемой, если вы уравновесите колготки блестящими украшениями и аксессуарами. Черное платье и туфли в тон, а к ним сверкающие колготки, серьги, колье и сумочка создадут неподражаемый вечерний образ.

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Кстати, можно сочетать и разные “металлы”, например серебряное платье с золотыми колготками, или наоборот. Главное, чтобы платье было фоном, а аксессуары подбирались в соответствии с оттенком сияния колготок.

Узоры не отвлекают, а привлекают

Речь идет о внимании к платью, и многие женщины думают, что узорчатые колготки попросту перетянут все внимание на себя. Да, смешение принтов действительно может создать чрезмерно контрастный наряд, но и отсутствие разных принтов может сыграть плохо, создав слишком скучный образ. И вот тут как раз прозрачные узорчатые колготки становятся золотой серединой. Горошек, цветы, полоски – самые популярные узоры на прозрачном или оттеночном (но не цветном) капроне, они привлекут внимание к платью, особенно если узор в какой-то мере будет совпадать на обоих. Лучше всего подойдет простое платье или платье с простым низом и узорчатым лифом. Безупречно будут смотреться платья с сеткой или полупрозрачным кружевом, но при условии, что узор на колготках и узор кружева будут либо совпадать, либо строго контрастировать. Неопределенность в данном случае может просто испортить образ, создавая впечатление незавершенности.

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Лучший выбор для маленького черного платья

“Приправьте” свое маленькое черное платье необычными колготками, ведь оно – холст, нуждающийся в аксессуарах, и любые (абсолютно любые) колготки будут смотреться хорошо вместе с ним. Для классического образа подойдет черная сеточка или узоры, но яркие узоры, или неожиданные цвета (красные колготки с красной помадой, зеленые колготки с зеленой сумочкой, фиолетовые – с фиолетовым цветочным ободком и так далее) тоже будут смотреться безукоризненно. Выбирайте в соответствии с мероприятием, на которое собираетесь, а также со стилем самого платья и целями, которых вы планируете достичь своим нарядом.

Идеально для зимы

Зима и холод вовсе не означают, что допускается выбор исключительно плотных или даже вязаных колготок. Сегодня есть возможность щеголять с полуобнаженными ногами в оттеночных колготках даже в мороз – достаточно лишь выбрать соответствующую пару на теплой флисовой подкладке. Можно надеть теплые колготки под тон своей кожи, а сверху любые полупрозрачные колготки – хоть оттеночные, хоть узорчатые, хоть даже сетчатые. А можно выбрать сразу готовый цвет с имитацией колготок на голых ногах, как на фото выше.

Белые не только для свадьбы

Если черные колготки кажутся слишком темными, а разноцветные не подходят к настроению или слишком смелые для вас, попробуйте белые. Они тоже выглядят очень ярко, но не перегружают образ. Можно выбрать плотные белые колготки, можно – оттеночные полупрозрачные, а еще существует огромное множество узорчатых белых колготок, даже белые сеточки, которые смотрятся одновременно дерзко и романтично. Монохромный наряд – отличный способ окунуться в мир белого. Для повседневного аутфита наденьте белое платье на пуговицах с белыми колготками и белыми армейскими ботинками. Для более утонченного образа сочетайте колготки с облегающим платьем и туфлями на низком каблуке. Не забудьте белые аксессуары, такие как жемчуг или кружевная повязка на голову.

Не бойтесь ломать стереотипы

Как ни странно, яркие колготки могут сами по себе служить фоном в очень смелом наряде. Например, как на фото выше. Без колготок, с прозрачными или черными этот тотальный зебровый лук смотрелся бы более чем экстравагантно. Но яркое фиолетовое пятно полностью уравновешивает этот образ, хотя ничего фиолетового в нем больше нет.

Яркие колготки могут объединять не только элементы одежды в одной гамме или с одинаковым принтом, но и разные принты. Например, если хочется надеть платье в цветочек, а ботильоны – в горошек или клетку. Найдите между ними общий цвет или оттенок и выберите колготки в этом оттенке. Они станут “мостиком”, связывающим два несочетающихся рисунка в единый стильный ансамбль.