Мороженое закаляет горло и помогает усваиваться витаминам. Врачи сошлись во мнении, что детям можно есть мороженое

Некоторые родители опасаются давать своему ребенку мороженое, поскольку боятся, что малыш заболеет или испортит себе аппетит. Но многочисленные исследования врачей доказали, что мороженое является очень полезным продуктом для любого человека. Если приобретать действительно качественный продукт, содержащий только полезные ингредиенты, то он оказывает положительное воздействие на организм. Можно выделить несколько причин, по которым целесообразно регулярно давать своим детям мороженое.

Улучшает настроение

Употребление мороженого позволяет поднять настроение любого ребенку. В этом продукте содержатся аминокислоты, жирные кислоты и витамины. Пломбир из натуральных сливок снимает нервное напряжение и понижает тревожность. С его помощью можно успокоиться и даже улучшить сон. Это обусловлено наличием аминокислоты триптофан, которая способствует выработке серотонина, называемого по-другому гормоном счастья.

Закаляет горло

С помощью мороженого можно закалить горло, причем это утверждают опытные педиатры. Отоларингологи советуют родителям регулярно давать мороженое детям, причем особенно в первые дни простуды. Нужно есть данный продукт медленно, не откусывая крупные куски. При охлаждении миндалин снимается болевой синдром, а также уменьшается отек в горле. Но важно следить за дозой, поскольку нельзя бездумно съедать много мороженого.

Способствует усвоению витаминов

Качественный пломбир создается с применением сливочного масла, которое является наиболее важным источником животного жира. Этот компонент требуется для построения важных тканей в организме человека, а также для нормального функционирования мозга, глазной сетчатки, надпочечников и клеточных мембран. Без насыщенных жиров невозможно усвоение витаминов. Поэтому качественный пломбир на натуральных сливках считается очень полезным продуктом. Но поскольку при изготовлении мороженого используется много сахара, то нужно ограничивать количество потребленного продукта.

Полезно при ПМС или во время беременности

Мороженое содержит не только полезные жиры, но и витамины с минералами, которые требуются женскому организму во время вынашивания ребенка или ПМС. С их помощью удается достичь гормонального баланса. Регулярное употребление мороженого позволяет поддержать оптимальный уровень кальция в организме.

Можно даже на диете

Девушки, которые пытаются сбросить лишний вес, могут есть мороженое, поскольку оно не только содержит много полезных веществ, но и имеет низкую калорийность. При употреблении данного продукта в меру оно позволит принести только пользу всему организму, а также избавит от сильной тяги к сладостям.

Таким образом, мороженое полезно и взрослым, и детям. Оно содержит много полезных ингредиентов, но нужно выбирать только качественные продукты, которые произведены проверенными компаниями, а также важно предварительно проверять состав. Нельзя есть слишком много мороженого, поэтому желательно придерживаться нормальных размеров порции.