 

Стоматолог Габуева рассказала о проблемах с зубами, связанных со стрессом

16.03.2023, 14:00, Разное
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Стоматолог Габуева предупредила в интервью, что беспокойство и нервное напряжение, а также стресс могут стать причиной серьезных стоматологических проблем.

По словам Габуевой, зубы могут стать более чувствительными и хрупкими из-за высокого уровня кортизола в организме. Из-за повышенного уровня этого гормона стресса слюна становится более кислой. В результате зубная эмаль становится более восприимчивой к кариесу и легче повреждается.

Как пояснила “Газете.Ru” Габуева, стресс также может ухудшить состояние десен, привести к пародонтиту и гингивиту, а также вызвать потерю зубов. Стресс также может вызвать мышечное напряжение, которое может привести к бруксизму – неконтролируемому скрежетанию зубами во время сна. Стоматолог отметил, что бруксизм может быть осложнен различными заболеваниями полости рта и проблемами с височно-нижнечелюстными суставами.MedikForum.ru ранее писал о значении “странных звуков”, издаваемых организмом.


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