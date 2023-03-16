Стоматолог Габуева рассказала о проблемах с зубами, связанных со стрессом

Стоматолог Габуева предупредила в интервью, что беспокойство и нервное напряжение, а также стресс могут стать причиной серьезных стоматологических проблем.

По словам Габуевой, зубы могут стать более чувствительными и хрупкими из-за высокого уровня кортизола в организме. Из-за повышенного уровня этого гормона стресса слюна становится более кислой. В результате зубная эмаль становится более восприимчивой к кариесу и легче повреждается.

Как пояснила “Газете.Ru” Габуева, стресс также может ухудшить состояние десен, привести к пародонтиту и гингивиту, а также вызвать потерю зубов. Стресс также может вызвать мышечное напряжение, которое может привести к бруксизму – неконтролируемому скрежетанию зубами во время сна. Стоматолог отметил, что бруксизм может быть осложнен различными заболеваниями полости рта и проблемами с височно-нижнечелюстными суставами.MedikForum.ru ранее писал о значении “странных звуков”, издаваемых организмом.