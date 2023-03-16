Рак легких может проявляться в виде изменений формы пальцев

Изменения в форме пальцев могут быть признаком рака легких. По данным Macmillan Cancer Support, люди, которые курят и регулярно подвергаются пассивному курению, наиболее подвержены риску развития рака легких.

По словам врачей Express, один из признаков этого заболевания виден на правой стороне руки. В его случае это “барабанные палочки”. Термин “барабанные палочки” используется для описания изменения формы пальцев, которое может привести к появлению барабанных палочек. “Пальцы становятся больше, а ногти – более скрученными”. У больных раком легких может наблюдаться аналогичное изменение формы пальцев на правой и левой руках.

Эксперты сказали, что боль, распространяющаяся вниз от руки и плеча, также может быть признаком заболевания. Были упомянуты и другие симптомы, характерные для рака легких: кашель в течение трех недель или дольше, изменения в привычном кашле, инфекция грудной клетки, которая сохраняется более нескольких дней или возвращается через некоторое время, беспричинное свистящее дыхание и одышка, при кашле в мокроте могут быть кровавые следы, симптомы боли в груди или плечах, которые не улучшаются, хрипота в течение трех недель или дольше, потеря веса и аппетита без видимой причины, постоянная усталость.