 

Доктор Мясников: Лечения лихорадки денге не существует

16.03.2023, 14:00, Разное
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Всемирно известный врач сказал о лихорадке денге, что российские туристы слишком безрассудны в своих путешествиях. Александр Мясников, телеврач, пояснил о лихорадке денге после того, как выяснилось, что многие российские туристы вернулись из поездки зараженными.

Лихорадка денге, вирусная инфекция, передающаяся через комаров, очень распространена. При заражении может развиться гриппоподобное заболевание. Оно может быть очень серьезным и в некоторых случаях привести к смерти. Российские туристы слишком опрометчиво едут в места, где распространена лихорадка”. Эксперт согласился с его мнением.

Доктор Мясников сказал, что во время путешествия может быть трудно избежать заражения вирусом денге. Вакцины не существует. Для защиты необходимо избегать укусов комаров. Уже возникшая инфекция не поддается лечению. Врач по поводу лихорадки денге сказал, что вам следует пить больше жидкости и снизить температуру. Лекарств для лечения этого заболевания не существует. Мясников также заявил, что в РФ этот вирус не переносится комарами. Существует также российская версия вирусной геморрагической болезни, известная как Крымская геморрагическая лихорадка. Эта инфекция может передаваться через укусы клещей и укушенных птиц или животных. Симптомы похожи на тяжелую острую респираторную инфекцию: у пострадавших наблюдается лихорадка, боли в теле, головные боли и тошнота.


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