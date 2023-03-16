 

Дворцу пионеров на Воробьевых горах вернут исторический облик – Собянин

16.03.2023, 13:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За 60 лет Дворец пионеров ни разу комплексно не ремонтировался. Реставрация пройдет в главном корпусе с планетарием и выставочными залами, лекционно-презентационном корпусе, обсерватории, театральном блоке и концертном зале, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Комплексу вернут исторический облик и приспособят под современное использование. В порядок приведут декоры фасадов, восстановят отделку цоколей из натурального камня.

Специалисты отреставрируют мозаичные панно, отремонтируют кровлю и козырьки, внешние и внутренние стены здания, перекрытия. Планируется заменить двери, окна и витражное остекление, инженерные системы.

В ходе реконструкции благоустроят прилегающую территорию площадью около четырех гектаров. Также пройдет реконструкция Воробьевского пруда. Специалисты завершили очистку акватории.

Дворец пионеров станет одним из лучших центров дополнительного образования, искусства, науки и спорта, подчеркнул Собянин.

За 12 лет в столице привели в порядок более двух тысяч памятников архитектуры. Число объектов в неудовлетворительном состоянии сократилось с 1325 до 180 – в 7,4 раза.

В 2022 году отреставрировано более 200 памятников архитектуры. Сегодня работы ведутся на 561 объекте культурного наследия. В текущем году в порядок приведут около 200 памятников.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07.20 / Скандалы: «Кадиллак» довел Дениса Бетлея до цугундера

07.09.22 / “Меня ненавидят все коллеги!”: 85-летний Ножкин о нагадивших ему звездных шибздиках

11.09.22 / Die Welt – миссия «Крушение» — вывод с орбиты МКС без участия России станет рискованным манёвром

08.02.22 / Юлия Салибекова объяснила причины расставания со своим супругом: “Непреклонна в своем решении”

12.02.23 / “Утесов и Высоцкий лучше”: Михаил Боярский объяснил, почему не любит современных исполнителей

17.10.22 / Рассел Кроу впервые вышел в свет с возлюбленной Бритни Териот

08.09.21 / Картофель будет знатным. Как осенью подготовить место под будущий урожай

14.03.21 / Патриарх Кирилл запретил прощать либералов в Прощёное воскресенье

17.03.22 / Мнение: Крепи оборону страны

11.10.22 / Первый этап реновации в Москве завершен на 40%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика