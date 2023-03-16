 

Шансы выжить стремятся к нулю: врач сообщил об ампутации Костомарову рук по локоть и ног по колено

16.03.2023, 13:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

46-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а потом, как уверяла пресса, и кисти обеих рук.

Но болезнь не отступила, нанося тяжелые удары по различным органам. Пресса писала про два инсульта, отек мозг, ослепший левый глаз, синегнойную палочку, менингит. Сегодня из-за синеющих остатков рук врачи подозревают у него повторный сепсис.

Что за страшный недуг так терзает известного фигуриста? Врач-терапевт Андрей Звонков полагает, что у Романа может быть скрытое течение синдрома Рейно — вазоспастического заболевания, расстройства артериального кровообращения в сосудах кистей и стоп.

“Синяя рука — это результат сосудистой реакции, спазма сосудов. Подозреваю, что сейчас проявил себя именно синдром Рейно. Просто так на пустом месте подобные проблемы с конечностями и сосудами не будут возникать, — цитирует Звонкова портал
MSK1.RU. — Это характерно для болезни Рейно, которая чаще всего заканчивается тем, что людям обрезают руки по локоть и ноги по колено”.

Специалисты сходятся во мнении, что шансы выжить при таких симптомах, увы, стремятся к нулю…


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08.21 / Лавандовый станет самым модным цветом начала осени: что, как и с чем носить (советы стилиста)

04.10.20 / «Я знаю, что я мертв. Потом оказалось, что я ошибся»

29.07.21 / Ольга Серябкина опубликовала новые фото со своей тайной свадьбы

10.02.22 / Спасти человека

21.01.22 / Сдал позиции: Неузнаваемый Малахов поразил странным видом после новости о болезни

24.08.20 / Криштиану Роналду спровоцировал слухи о помолвке со своей возлюбленной Джорджиной Родригес

12.06.22 / Мнение: Кто обстреливает Донецк

21.06.22 / Исследование: внешний облик собак изменился из-за смены рациона

21.07.22 / Офис Нэнси Пелоси опроверг её причастность к сомнительным сделкам мужа

27.02.21 / Большой Москворецкий мост сделают полностью автомобильным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика