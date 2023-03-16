Шансы выжить стремятся к нулю: врач сообщил об ампутации Костомарову рук по локоть и ног по колено

46-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а потом, как уверяла пресса, и кисти обеих рук.

Но болезнь не отступила, нанося тяжелые удары по различным органам. Пресса писала про два инсульта, отек мозг, ослепший левый глаз, синегнойную палочку, менингит. Сегодня из-за синеющих остатков рук врачи подозревают у него повторный сепсис.

Что за страшный недуг так терзает известного фигуриста? Врач-терапевт Андрей Звонков полагает, что у Романа может быть скрытое течение синдрома Рейно — вазоспастического заболевания, расстройства артериального кровообращения в сосудах кистей и стоп.

“Синяя рука — это результат сосудистой реакции, спазма сосудов. Подозреваю, что сейчас проявил себя именно синдром Рейно. Просто так на пустом месте подобные проблемы с конечностями и сосудами не будут возникать, — цитирует Звонкова портал

MSK1.RU. — Это характерно для болезни Рейно, которая чаще всего заканчивается тем, что людям обрезают руки по локоть и ноги по колено”.

Специалисты сходятся во мнении, что шансы выжить при таких симптомах, увы, стремятся к нулю…