Скандалы: Распродажа Украины – налетай, подешевело!

Как депутаты Рады по дешёвке раскупают государственную собственность

Под шумок бахмутской стрельбы киевский режим успел продать два последних украинских речных порта, в Усть-Дунайске, за 5,4 миллиона долларов, и в Белгороде-Днестровском, за 5,9 миллионов. Фактически, по цене среднего особняка под Киевом. Но распродажа идёт повсеместно, и касается не только инфраструктурных объектов, но и исторических построек. Накануне Специальная антикоррупционная прокуратура потребовала признать недействительным договор купли-продажи так называемой «Дачи Маразли» в Одессе.

«Дача Маразли» -– это не одна дача, это целый комплекс построек. Особняк Андриевского, летний домик четы градоначальника и мецената Маразли и ещё 8 построек общей площадью 2600 квадратных метров на Лидерсовском бульваре Южной Пальмиры. На исторический комплекс положил глаз собственник компаний «Бульвар 1906» и «Крок вперёд» Михаил Шмушкович, но не нашёл подхода к одесским властям (особенно воспротивился сделке одесский мэр Геннадий Труханов). Тогда Шмушкович пригласил в партнёры депутата Рады, одиозного Алексея Гончаренко, сына бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. И тот предложил предпринимателю схему, позволяющую обзавестись историческими постройками. Фиктивная фирма подряжается сделать ремонт за треть цены, а затем заручается разрешением областного совета выкупить отремонтированные помещения по факту реконструкции. Правда, в случае с «Дачей Маразли» Гончаренко вначале продал здания, а уж затем там стали делать ремонт. Именно этот ремонт арендованного у Одесского облсовета имущества стал основанием для выкупа комплекса исторических зданий – без конкурса и в обход аукциона. В итоге одесский горсовет передал «дачу Маразли» в собственность компании «Крок вперёд», а земельный участок под «дачей» – в аренду ООО «Бульвар 1906». На которое позже переоформили и часть построек.

Гончаренко и Шмушкович выкупили постройки у государства за 455000 долларов (по 570 долларов за квадратный метр – по дешёвке). А после этого выставили на торги один летний домик – за 1200000 долларов! Но это не всё: жадная парочка вознамерилась снести исторические постройки, и на их месте возвести многоэтажки! Тут уж такой наглости возмутились в САП и НАБУ – на парочку комбинаторов подали в суд. Иск САП сначала попал в Хозяйственный суд Одесской области, и уже оттуда перекочевал в Киевский. Суть иска – отмена решения облсовета, благодаря которому «Дача Маразли» попала в список объектов приватизации по упрощённой процедуре, и признание недействительным договор купли-продажи. Гончаренко, впрочем, не сдаётся, и ищет покровительства у главы офиса президента Андрея Ермака.

Фото: Скандалы.ру

Александра Артищенко