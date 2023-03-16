«Россиянам ещё никогда не давали столько международных наград» – Минкульт поблагодарил президента за СВО

Министр культуры Ольга Любимова направила благодарственные письма в адрес Администрации президента, Генерального штаба и Министерства обороны из-за небывалого роста числа международных наград и премий, которые получили россияне за год ведения специальной военной операции.

Наиболее заметные в их числе – Нобелевская премия мира и кинопремия «Оскар».

Любимова напрямую связывает творческие успехи российских авторов с подъёмом патриотизма на фоне проведения СВО. Министр отметила, что в последний раз столь высоких наград россияне удостаивались около 30 лет назад, причём никогда столь высокие премии не вручались по нескольку в течение года.

Глава ведомства также поблагодарила творческие коллективы «Новой газеты» и съёмочную группу фильма «Навальный», принесшие России две высочайших премии. Минкульт выражает надежду, что специальная военная операция будет продолжена, а количество престижных премий, вручаемых россиянам, будет только расти.

– В тяжёлые времена наша страна сплачивается, народ поднимает голову и создаёт шедевры, – говорит Любимова. – Вспомните, в каких условиях снимались фильмы «Место встречи изменить нельзя» и «Д’Артаньян и три мушкетёра». Это было очень непростое для страны время, и тем не менее даже в годы послевоенной разрухи русский творец мог создавать шедевры. Этот год тоже был для нас непростым, но мы получили все эти премии не вопреки, а благодаря проведению СВО, за что стоит благодарить лично президента и руководство наших Вооружённых сил.

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