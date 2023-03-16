Обувь, декорированная мехом, – главный тренд весны-лета – 2023: самые модные модели от лоферов до шлепанцев

Мех в России с давних пор пользовался особым уважением, что неудивительно: больше половины регионов располагается в климате с достаточно суровыми зимами. Соболь, норка, лисица, куница, бобры, горностай – вариантов изысканного меха для теплой шубы, изящной оторочки, роскошной шапки очень много. Сейчас для защиты природы натуральные меха дизайнеры заменяют на искусственный. Они не менее эффективно защищают от мороза, однако не приводят к гибели животных.

Отличная новость для любительниц искусственного меха – в сезон весна-лето – 2023 он в тренде. Зима закончилась, все мы ждем тепла. Но пушистая тема не утрачивает актуальности. Поговорим о том, какие модели обуви с искусственным мехом будут в тренде.

Животный принт

Сдержанный вариант для тех, кто хочет оставаться в тренде, но не готов носить пышные меха. Туфли станут акцентом вашего образа, но выглядят достаточно умеренно, не экстравагантно. Будут уместны в любом случае, от прогулки по городу до светского мероприятия.

Мех плюс вышивка

Почему бы не использовать в обуви одновременно два модных решения? Тем более что меховая отделка гармонично сочетается с замысловатой вышивкой. Помните, что такая обувь броская сама по себе, поэтому наряд выбирайте монохромный, например в черном тоне.

Шлепанцы

Отличный вариант для создания роскошного образа для летнего дня – шлепанцы с искусственным мехом на высоком каблуке. Цветовые вариации могут быть различными. А чтобы стать звездой любого мероприятия, выбирайте наряд с меховыми элементами.

Лоферы

Оригинальная обувь для тех, кто привык выделяться из толпы. Смотрятся брутально, но в дизайне прослеживается и нотка женственности. Такие лоферы хорошо сочетаются с джинсами, однотонной водолазкой и шелковой жилеткой с необычным броским принтом. Завершат образ большие солнечные очки модели «стрекоза».

Мюли с мехом

Удобные туфли на невысоком каблуке непременно должны быть в гардеробе каждой девушки, в сезон весна-лето – 2023 самая трендовая модель – меховые мюли в пастельных тонах. Они хорошо сочетаются с платьями, брюками в нежной «леденцовой» гамме, юбками с цветочным принтом.

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Игра с длиной и цветом

Во время шоппинга вы можете встретить экстравагантную обувь, отороченную мехом разной длины и цветов. Именно такие модели на пике популярности. Так, меховые «тапки» выбирают для светских раутов самые известные модницы: Хейли Бибер, Меган Фокс, Джиджи Хадид.

Замшевые сандалии с мехом

Удобная обувь для путешествий, продолжительных прогулок. А меховые вставки сделают вас воплощением моды и стиля. На каждый день выбирайте модели в сдержанной гамме, для особых случаев – в ярких тонах.

Мех плюс каблуки

Женственный вариант для особых случаев. Красивая обувь на каблуке с меховым «помпоном» смотрится весьма оригинально, будет гармонично сочетаться с легким платьем струящегося силуэта в пастельных тонах. Не менее броский вариант – ансамбль с классическими джинсами из денима и кожаной курткой.

Сабо с «хвостиками»

Летняя обувь с роскошным пышным мехом непременно должна быть в гардеробе каждой модницы. Такие сабо хорошо сочетаются с джинсами, легинсами, но их можно смело носить с платьями, юбками. В любом случае всеобщее внимание вам гарантировано.

Мех смотрится стильно, дорого, необычно. Поэтому смело включайте оригинальную обувь в свой стиль.