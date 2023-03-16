 

Песков: Путин обсудит с РСПП перевод компаний под российскую юрисдикцию

16.03.2023, 13:05, Новости дня
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Российский лидер Владимир Путин обсудит с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) перевод компаний под российскую юрисдикцию и либерализацию законодательства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По информации представителя Кремля, в ближайшее время Путин отправится в московский международный Дом музыки, где пройдет заседание РСПП. Ожидается, что во время мероприятия будут обсуждаться темы перевода компаний под российскую юрисдикцию и предложения по либерализации уголовного законодательства, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что затрагиваемые темы являются «весьма актуальными для российских предпринимателей и работодателей».

Ранее депутат Госдумы Евгений Нифантьев заявил, что бизнес поможет вытащить Россию из-под прессинга западных санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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