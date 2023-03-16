Священник УПЦ объяснил потемнение купольных крестов в Киево-Печерской лавре отсутствием реставрации

Никакого символизма в потемнении купольных крестов на крыше Трапезного храма в Киево-Печерской лавре нет, объяснение тому долгое отсутствие реставрации, сообщил ректор Открытого православного университета Святой Софии в Киеве, священник канонической Украинской православной церкви Георгий Коваленко.

Коваленко сообщил украинскому изданию ТСН, что никакого символизма в почернении крестов на куполе храма в Киево-Печерской лавре нет. По его словам, на крестах необходимо обновить позолоту, ремонтировать, реконструировать, передает РИА «Новости».

Священник подчеркнул, что заявления о различных «знаках» или каком-то символизме это манипуляция суевериями и считается недуховным методом.

Ранее наместник Лавры митрополит Павел в обращении к властям Украины заявил, что кресты храма Киево-Печерской лавры почернели после проведения там богослужений раскольников.

По его словам, почернение крестов значит, что надо беречь святую соборную апостольскую церковь. Церковь считается апостольской, когда священство передается напрямую от апостолов – учеников Иисуса Христа, но в ПЦУ служащие с раскольниками настоящие священники также уходят в раскол.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил монахам УПЦ, которые отказываются покидать Киево-Печерскую лавру перейти в раскольническую православную церковь Украины.

Между тем, монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении минкульта Украины.

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