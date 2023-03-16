 

Глава Орловской области Клычков опроверг проникновение вооруженных лиц на территорию региона

16.03.2023, 13:05, Новости дня
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Информация о проникновении вооруженных сил на территорию Орловской области не подтверждается, сообщил глава региона Андрей Клычков.

Он уточнил, что эти данные тщательно проверяются силовиками.

«Пока не подтверждается. О результатах проверки сообщу дополнительно», – написал Клычков в Telegram.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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