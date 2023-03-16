Глава Орловской области Клычков опроверг проникновение вооруженных лиц на территорию региона

Информация о проникновении вооруженных сил на территорию Орловской области не подтверждается, сообщил глава региона Андрей Клычков.

Он уточнил, что эти данные тщательно проверяются силовиками.

«Пока не подтверждается. О результатах проверки сообщу дополнительно», – написал Клычков в Telegram.

—