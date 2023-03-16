 

NASA представило новый скафандр, в котором планирует впервые отправить на Луну женщину и небелого астронавта

16.03.2023, 12:52, Разное
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NASA представило свой новый, «крайне ожидаемый» космический скафандр, передаёт TVE. Эти скафандры планируется использовать для намеченной на 2025 год миссии на Луну, в рамках которой к естественному спутнику Земли впервые отправятся женщина и небелый астронавт.

РАССЕЛ РАЛСТОН, представитель компании Axiom Space: Этот скафандр выглядит фантастически.

NASA представило свои новые космические скафандры. Цель — использовать их для миссии «Артемида III», намеченной на 2025 год. В рамках этой миссии астронавтов доставят на Луну. Среди них будет первая женщина и первый небелый человек.

ПЕГГИ УИТСОН, бывший астронавт NASA: Этот скафандр будет гораздо более гибким. Его диапазон движения на деле повысит способность астронавтов осуществлять все те задачи, которые им придётся выполнять во время исследований.

Текущему снаряжению уже более 40 лет. Эта замена была крайне ожидаемой. Особенно после того, как миссии отменялись из-за утечек воды в шлеме скафандра.

Axiom Space — компания, которая их (новые скафандры. — ИноТВ) разрабатывала, — идёт дальше. Она намеревается использовать их для следующего «гигантского скачка» — для отправки астронавтов к Марсу.

Дата публикации 15 марта 2023 года.


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