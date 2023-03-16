Градозащитник заявил о нависшем над «Нарвской заставой» дамокловом мече

Нежелание Смольного решить проблему с разрушающимся кварталом «Нарвская застава» и ее откладывание в долгий ящик негативно сказывается на качестве жизни горожан, считает активист Дмитрий Литвинов.

Градозащитник и координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов нелестно отозвался о принятой Заксобранием города поправке, которая откладывает снос квартала вплоть до 2029 года в угоду программе реновации. Он обвинил депутатов в отсутствии мужества, чтобы принять решение об отмене сноса квартала вообще. Вместо этого власти откладывают вопрос.

«Там не проводятся плановые капитальные ремонты этих домов, которые бы проводились, если бы дома не были под реновацией, потому что все равно их же будут реанимировать якобы», — напомнил Литвинов.

Активист подчеркивает, что квартал не может жить нормальной жизнью, находясь под дамокловым мечом, и выразил уверенность в том, что стоило вообще отменить снос и передать «Нарвскую заставу» на поруки Фонда капитального ремонта.

Похожие сомнения выражал по поводу решения Смольного и политолог Владимир Соловейчик. Ранее петербуржцы протестовали против реновации квартала и требовали от губернатора Александра Беглова вмешаться.