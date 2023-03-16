 

Российские (произведенные в Китае) ноутбуки занимают двузначную долю на мировом рынке

16.03.2023, 12:40, Разное
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По данным газеты “Известия”, в 2022 году российские производители ноутбуков увеличили свою долю на рынке более чем в два раза. Это означает, что доля отечественной продукции в этом секторе теперь составила 9 %, а не 4 %, как в 2021 году.

В 2020 году этот показатель составлял 3 %.Многие отечественные компании вышли на рынок в 2022 году впервые. Одним из примеров является компания Raybook. Она обогнала американского производителя компьютерной техники Dell и стала номером 10 по популярности. В прошлом году она произвела 150 000 ноутбуков.

Представитель F-Plus Mobile заявил, что спрос на отечественные бренды обусловлен нестабильным предложением А-брендов в схеме параллельного импорта и отсутствием продукции на рынке. С одной стороны, российские производители могут предложить покупателям варианты регулярных поставок.

Ранее в РФ заводы “Аквариус” начали серийный выпуск персональных компьютеров для карманного использования (КПК) под управлением отечественной ОС Aurora. Об этом “Газете.Ru” рассказали в пресс-службе компании.


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