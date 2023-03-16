 

Apple выпустила iOS 5.0

16.03.2023, 12:40, Разное
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Компания Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 16.4. В нее вошли несколько новых функций. Об этом пишет издание MacRumors.

Одной из главных особенностей iOS 16.4 является добавление push-уведомлений на вкладки Safari. Эта функция похожа на Web Push в macOS. Apple также позволяет импортировать иконки из сторонних браузеров, таких как Google Chrome, на рабочий стол iOS. Еще одним заметным нововведением стало расширение набора Emoji. Было добавлено более 20 смайликов, включая розовое сердце, качающуюся голову, осла и медузу. Эти смайлики можно было увидеть ранее в бета-версии WhatsApp для Android.

IT-компания из Купертино внесла небольшие улучшения в Apple Music, HomeKit и Poscasts.Не стоит забывать, что все вышеперечисленные изменения идентичны для iPadOS 16.4 beta 4, которая была выпущена 15 марта.


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