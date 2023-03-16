 

Названы два варианта “здорового” завтрака, которые могут увеличить риск сердечных заболеваний

16.03.2023, 12:40, Разное
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Исследования показывают, что сверхпереработанные продукты связаны с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака толстой кишки, а также диабета. Чтобы вписаться в нашу суматошную жизнь, многие из нас предпочитают легкую и быструю еду.

В этом есть свои преимущества, но растет обеспокоенность по поводу потенциального риска для здоровья. Исследования показали, что некоторые продукты быстрого приготовления могут повысить риск развития серьезных сердечных заболеваний. “Ультрапереработанные продукты быстро меняются и могут содержать много соли, сахара и жира, а также промышленные химические добавки, такие как консерванты и эмульгаторы подсластители искусственные красители и ароматизаторы и даже консерванты”, – заявляет Татьяна Захарова, семейный врач, специально для МедикФорума.

Ультрапроцессинг означает, что здоровыми считаются два варианта завтрака: хлопья и фруктовые йогурты.Стоит обратить внимание на тип хлеба, который вы используете, если вы любите тосты на завтрак. Эти продукты вредны для сердца. Исследование показало, что потребление сверхпереработанных продуктов связано с более высокой вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти и включают в себя любые заболевания кровеносных сосудов и сердца.


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