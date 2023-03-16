 

Брак на три месяца и уход из семьи ради молодой пассии: запутанная личная жизнь Игоря Лифанова

16.03.2023, 12:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Карьеру Игоря Лифанова с полной уверенностью можно назвать удачной. Он сыграл десятки запоминающихся ролей, покорил своим талантом и харизмой тысячи зрителей и стал одним из самых востребованных российских артистов. А вот личная жизнь актера оказалась не такой счастливой. Он не только пережил два развода, но и мучился от чувства вины после предательства близкого человека…

Личная жизнь артиста всегда была довольно бурной. Он со школьных лет имел репутацию ловеласа и крутил романы. А уже в студенчестве у актера появился первый штамп в паспорте. Во время учебы Игорь Лифанов женился на однокурснице Елене Павликовой, но юношеский брак продержался всего три месяца.

Вскоре после развода артист потерял голову от другой однокурсницы. Его избранницей стала Татьяна Аптикеева. Ближе к окончанию учебы Лифанов сделал возлюбленной предложение и снова женился. А спустя четыре года у пары родилась дочь Анастасия.

Этот союз оказался крепче предыдущего и подарил Лифанову много счастливых лет. Артист наслаждался семейной жизнью, сдувал пылинки с жены и дочери и не искал отношений на стороне. Но все изменилось, когда судьба свела его с красавицей-студенткой Еленой Косенко.

Игорь Лифанов познакомился с девушкой в Севастополе, куда приехал ради съемок сериала “Спецназ”. Случайная встреча состоялась в клубе и обернулась бурным романом. Через некоторое время артист признался во всем жене и ушел из семьи к молодой пассии. Развод дался ему очень тяжело. Актер до сих пор чувствует вину перед экс-супругой и считает, что разрушил ее судьбу.

Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте, Лифанову и Косенко удалось построить крепкий союз. В 2011 году влюбленные поженились. Елена нашла общий язык с наследницей актера от прошлых отношений и подарила ему дочь Алису.

Сегодня Игорь Лифанов души не чает в дочке, которой исполнилось уже 11 лет, и хвастается гармоничными отношениями с женой. Актер признается, что стал сдержаннее рядом с Еленой, и называет ее своей копией.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08.22 / Юлия Савичева рассказала о невозможности работать с Максом Фадеевым и отношениях с Ольгой Серябкиной

10.01.22 / «Не позволим раскачивать ситуацию у себя дома»

11.03.21 / ЕС и Россия: Брюсселю пора учиться говорить на языке силы

20.10.22 / Мнение: О нехорошем с Медведевым

04.09.22 / “Мы любим тебя и хотим поговорить”: сыновья Бритни Спирс дали интервью после заявлений их отца

19.07.21 / Фотоподборка с сайта Reddit Russia

01.10.22 / Неудачные браки, дети от разных мужчин и борьба за приемную дочь: загадочная личная жизнь Хаматовой

12.12.22 / Отвлечемся на себя: техника медитации “сканирование тела”

21.11.22 / Звезда “Могучих рейнджеров” Джейсон Дэвид Фрэнк покончил с собой

05.02.23 / Дивизия корпуса морской пехоты США объявила забастовку из-за поставок оружия Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика