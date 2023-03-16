Скандалы: Скверное дело

Регионы вложили более 400 млн в «одноразовое» благоустройство

Более 400 млн рублей из госбюджета бессмысленно потратили некоторые регионы в рамках программы по благоустройству городских территорий, выяснили эксперты Народного фронта. При том, что с общественным контролем они посетили пока лишь шесть субъектов федерации. В разных городах они обнаружили бордюры вместо ступеней, песок с щебнем вместо асфальта и пустыри вместо скверов.

Нужно обязать получателей бюджетных денег нести ответственность и за качество работ, и за дальнейшее содержание новых сооружений, считают эксперты. На проблему обратили внимание и в Госдуме — там работают над решением проблемы совместно с правительством, сообщили в профильном комитете.

Пустырь притяжения

Свежие примеры нерационального расходования государственных средств обнаружили эксперты Народного фронта. В 2023 году они с общественным контролем посетили шесть регионов, проверяя качество работ по благоустройству, выполненных в 2020–2022 годах с привлечением средств федеральных программ. Это парки, скверы, другие общественные территории, которые проектировались как центры притяжения горожан. Представители Народного фронта проверили около 30 объектов, и в большинстве из них зафиксированы проблемы с эффективностью расходов. Только на те проекты, которые эксперты озвучили в разговоре с «Известиями», было потрачено свыше 400 млн рублей.

Так, парк «Крымская горка» в Новохоперске Воронежской области в 2020 году выиграл конкурс Минстроя на создание лучших проектов комфортной городской среды. Тогда жителям обещали пространство для занятий спортом и семейных прогулок с фудкортом, трассой для летнего тюбинга с канатным подъемником, велодорожкой, смотровой площадкой, арт-объектами, амфитеатром и искусственными водоемами.

На деле же в парке появились голые бордюрные плиты, обозначающие ступени, неравномерно насыпанный между ними песок с гранитным щебнем вместо асфальта или плитки. Картину дополняли наспех смонтированные неблагоустроенные ливневки. По данным Народного фронта, на благоустройство парка уже освоили 59 млн рублей.

Следственный комитет по Воронежской области по обращению организации начал в марте проверку состояния парка.

— Хорошо, что нас услышал областной СК. Плохо, что глава муниципалитета, выделивший несколько траншей на сомнительный проект, пока спокойно уволился и устроился на другую должность, — сказала «Известиям» эксперт Народного фронта по ЖКХ Светлана Калинина.

Еще один объект, который так и не стал центром притяжения горожан, обнаружился в Твери. Для благоустройства сквера на улице Можайского в 2021 году подготовили проект стоимостью 112 млн рублей. В итоге жители жалуются на то, что летом озеленение засыхает, зимой в сквере почти не чистят снег, а детская игровая и спортивная площадки небезопасны для использования.

Народный фронт призвал местные власти устранить опасность, рассказала Светлана Калинина. При этом, по ее словам, местный департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства уже полтора года судится с подрядчиком из-за некачественно выполненных работ, а люди не могут радоваться отдыху в сквере.

«Известия» направили в регионы запросы о состоянии объектов после благоустройства.

Веселые картинки

Проблемы с объектами начинаются на стадии проектирования, полагает эксперт.

— Город присылает на конкурс в Минстрой «картинки», а не грамотный проект, выверенный с точки зрения геолокации, климатических особенностей, доступности для населения. Министерство перечисляет деньги, и далее за дело берутся специалисты из муниципалитета — пишут техническое задание для подрядчиков, при том что в небольших городах зачастую чиновники просто не компетентны в подготовке таких документов, — пояснила Светлана Калинина.

В некоторых случаях проектная документация настолько плохая, что подрядчику удается в суде доказать свою правоту. Так произошло со сквером в микрорайоне Московский города Иваново.

— Снова — денег нет, обустроенного городского пространства нет, виноватых нет. Там, к слову, из федеральной программы было выделено более 200 млн рублей на проект, который должен был превратить пустырь в сквер. Но он, по мнению горожан, как был пустырем, так им по сути и остался, — отметила Калинина.

Местные жители жалуются, что в сквере всю зиму не чистят дорожки, а летом практически нет зелени.

— Задумка хорошая, но исполнение крайне плохое. Постоянно что-то в этом сквере требует ремонта, — посетовала местная жительница Татьяна.

Ситуация, когда при сдаче объект выглядит неплохо, но затем остается без присмотра и должного ухода, довольно распространенная, отметила Светлана Калинина.

— В начале зимы мы инспектировали Вологду. Сквер за 38 млн рублей. Его традиционно сдали в конце строительного сезона, а через три месяца — весной — всё благоустройство «сошло». Вода поднялась, дорожки затопило, фонари заржавели. Государственные деньги растворились, — поделилась она.

Деньги на мечты

Основная проблема состоит в том, что Минстрой распределяет средства на благоустройство без требований к качеству проектно-сметной документации и планам участников программы по содержанию уже благоустроенных территорий, считает эксперт. То есть все муниципалитеты могут претендовать на федеральные деньги, представив в министерство красивые картинки будущего великолепия. А далее не заботиться о его содержании, поскольку правовые акты не регламентируют этот вопрос.

— У нас нет проблем ни со средствами — государство выделяет запланированное в полном объеме, ни тем более с «освоением». А дальше начинаются проблемы — люди не могут этим пользоваться, город ухаживать, спустя год — как будто и не было ничего, — отметила Светлана Калинина.

Минстрой должен обязать получателей бюджетных средств нести ответственность за качество исполнения объекта и за его дальнейшее содержание, убеждена она.

— А если те не справятся, то прокуратура найдет основания применять жесткие статьи в отношении должностных лиц. Потому что сейчас мы просто укладываем миллионы в землю, даже близко не достигая исполнения поручения президента по формированию комфортной городской среды, — считает эксперт.

«Известия» направили в министерство запрос с просьбой оценить это предложение.

Наличие проблемы с дальнейшим содержанием объектов подтвердили и в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. На программу по созданию комфортной городской среды выделено более 300 млрд рублей, напомнил наш собеседник в комитете. То есть регионы получают значительные суммы на благоустройство, а сами вкладываться в содержание объектов не хотят.

— Мы с правительством занимаемся решением этого вопроса, — сказал собеседник газеты.

Отдельной проблемой остается то, что контрольно-надзорные органы не видят состава должностного преступления в ситуации, когда нет ни качества, ни денег, обратила внимание Светлана Калинина. По ее словам, даже когда направляются обращения по гарантийным случаям, когда еще можно что-то исправить, оснований для возбуждения уголовных дел не находится.

Фото: Скандалы.ру

Ксения Набаткина

Оригинал материала: “Известия”