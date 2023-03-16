 

Глава Крыма Аксенов призвал возродить «Смерш» для борьбы с пятой колонной

16.03.2023, 11:45, Новости дня
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Для борьбы с пятой колонной и предателями в РФ необходимо возродить контрразведывательную организацию по типу «Смерть шпионам» («Смерш»), а за отказ вставать при исполнении гимна РФ нужно сурово наказывать, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава Крыма в эфире канала «Крым 24» высказался за возрождение «Смерша» для борьбы с так называемой пятой колонной. Он напомнил про происходящие карательные операции в Украине против сторонников России. По словам Аксенова, там могут убить только за общение с родственниками, близкими в России, передает «Крым-информ».

Аксенов уверен, что в РФ много таких из пятых колонн, которые непонятно на кого работают, поэтому нужно принимать радикальные меры.

В качестве примера он привел случаи на спортивных соревнованиях, когда при исполнении гимна РФ отдельные присутствующие отказываются вставать. Глава Крыма считает, что необходимо таких людей выводить с позором из зала и передавать все материалы с фотографиями в ФСБ для дальнейших разбирательств.

Аксенов считает, что проявлять неуважение к стране – это прямая враждебность.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, нужно ли возрождать в РФ «Смерш».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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