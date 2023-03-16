 

Президент САР Башар Асад заявил, что большинство сирийцев желают России победы в СВО

16.03.2023, 11:45, Новости дня
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Жители Сирии поддерживают Россию в проведении спецоперации на Украине, люди верят, что после победы РФ мир станет безопаснее и спокойнее, сообщил президент САР Башар Асад.

По его словам, сирийцы проявляют солидарность в связи с тем, что Россия поддержала сирийцев в борьбе против терроризма. Однако есть более глубокая причина – эта спецоперация начнет менять всемирный баланс, так как часть страданий Сирии, Ирака и многих других стран вызваны однополярным миром, передает РИА «Новости».

Асад заверил, что сирийцы верят в наступление более безопасного и спокойного мира после победы России.

По мнению сирийского президента, США могут перебросить на Украину исламских террористов.

Террористы в Сирии – это те, кого в скобках называют «исламские террористы», кто прикрывается религией. На Украине нет религиозной войны, а они (исламские террористы) там присутствуют», – сказал он.

Асад отметил, что боевики не поехали на Украину для участия в джихаде, а были переброшены туда при содействии США.

Ранее газета Times сообщала, что украинские врачи сталкиваются с такой тяжестью ранений военных, с которыми НАТО не сталкивалось.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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