 

Точка невозврата – Личное мнение

16.03.2023, 11:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Совершенно понятно, что Прилучный по уши влюблён в свою жену и ничего для неё не жалеет.

В ответ Зепюр Брутян тоже счастлива.


Фото: Соцсети

«В ожидании чуда. Так интересно наблюдать за собой, за своими ощущениями… Пожалуй, это самый дорогой подарок, о котором мечтает каждая женщина!», — рассказала Брутян и показала беременность.

Я не знаю, откуда эта фраза «в ожидании чуда», но так теперь в соцсетях пишут о беременности.

Что делать тем, кто хочет вернуть Прилучного к себе назад?

Ответ простой — ничего не делать. Всё бесполезно. У Павла есть жена, будет вот-вот ребёнок. И он счастлив, что очевидно всем.

Неужели это так сложно понять?

Что стало для вас точкой невозврата бывшего? Когда вы поняли, что это — всё?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05.22 / Собянин рассказал о столичном проекте “Активный гражданин”

15.03.21 / У министра культуры Крыма обнаружили в собственности сеть прачечных

21.01.23 / Вопреки срыву сроков сдачи «СКА Арены» Беглов пообещал президенту провести на ней первый матч уже летом 2023 года

22.03.22 / Фотопортрет принцессы Дианы, который ей не нравился, выставлен на аукцион

13.10.20 / Скандалы: Наиля Аскер-заде поменяет самолет

27.07.20 / Стало известно, где принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци проводят медовый месяц

27.02.22 / Мнение: Что плохого в собственности?

21.09.21 / Одеяла: особенности выбора, наполнители, достоинства и недостатки

31.10.20 / В Шотландии запретят «ненавистнические высказывания» людей в своих домах

06.02.22 / Экс-канцлера Германии Шредера выдвинули в совет директоров «Газпрома»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика