Точка невозврата – Личное мнение

Совершенно понятно, что Прилучный по уши влюблён в свою жену и ничего для неё не жалеет.

В ответ Зепюр Брутян тоже счастлива.



Фото: Соцсети

«В ожидании чуда. Так интересно наблюдать за собой, за своими ощущениями… Пожалуй, это самый дорогой подарок, о котором мечтает каждая женщина!», — рассказала Брутян и показала беременность.

Я не знаю, откуда эта фраза «в ожидании чуда», но так теперь в соцсетях пишут о беременности.

Что делать тем, кто хочет вернуть Прилучного к себе назад?

Ответ простой — ничего не делать. Всё бесполезно. У Павла есть жена, будет вот-вот ребёнок. И он счастлив, что очевидно всем.

Неужели это так сложно понять?

Что стало для вас точкой невозврата бывшего? Когда вы поняли, что это — всё?

—