Точка невозврата – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Совершенно понятно, что Прилучный по уши влюблён в свою жену и ничего для неё не жалеет.
В ответ Зепюр Брутян тоже счастлива.
Фото: Соцсети
«В ожидании чуда. Так интересно наблюдать за собой, за своими ощущениями… Пожалуй, это самый дорогой подарок, о котором мечтает каждая женщина!», — рассказала Брутян и показала беременность.
Я не знаю, откуда эта фраза «в ожидании чуда», но так теперь в соцсетях пишут о беременности.
Что делать тем, кто хочет вернуть Прилучного к себе назад?
Ответ простой — ничего не делать. Всё бесполезно. У Павла есть жена, будет вот-вот ребёнок. И он счастлив, что очевидно всем.
Неужели это так сложно понять?
Что стало для вас точкой невозврата бывшего? Когда вы поняли, что это — всё?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет