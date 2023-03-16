Росрыболовство потребовало от США заплатить 1 млрд рублей за ущерб экосистеме Чёрного моря

Федеральное агентство по рыболовству России направило официальное требование в Пентагон выплатить штраф в размере 1 млрд рублей за ущерб водным биоресурсам Чёрного моря.

Согласно заключению экспертов, крушение 14 марта 2023 года американского беспилотного летального аппарата MQ-9 было признано экологической катастрофой районного масштаба.

– Мы имеем дело с управляемым падением беспилотного летающего аппарата ВВС США в море, то есть американские военнослужащие сознательно пустили свой дрон на дно. Эти аппараты крайне токсичны, вступая в реакцию с морской водой, они выделяют канцерогены и шлаки, – рассказал главный научный сотрудник Росрыболовства Владимир Маховский.

Вашингтон обязан выплатить штраф в течение одного календарного месяца. В ближайшее время аналогичные требования к США планирует предъявить Минприроды, Союз рыбаков Крыма и Рослесхоз. По оценкам экспертов, общая сумма исков может составить более 50 миллиардов рублей.

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