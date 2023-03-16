 

Онколог Тевес: Могут ли рентгеновские лучи вызывать развитие рака

16.03.2023, 11:15, Разное
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Корни Тевес, онколог, рассказал, как популярные медицинские процедуры могут привести к росту рака.

Онколог Тевес сообщил, что излучения, вызывающие повреждение ДНК, могут спровоцировать развитие рака. Ионизирующее излучение является тому примером. На вопрос о том, вызывают ли рентгеновские лучи рак, эксперт ответил утвердительно. Считается, что этим свойством обладает излучение от медицинских источников.

Некоторые медицинские процедуры могут привести к раку. К ним относятся рентген грудной клетки и компьютерная томография, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), лучевая терапия”. рассуждает Корней Твес в комментарии “СЭ”.


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