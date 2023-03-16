 

Российские ИТ-компании испытывают дефицит младших разработчиков

16.03.2023, 11:15, Разное
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Российские ИТ-специалисты в дефиците. Первоначальное обучение. Об этом информирует “Коммерсантъ”.

Skillbox, HeadHunter и другие источники показывают, что количество открытых вакансий для юниоров вдвое превышает количество зарегистрированных резюме. Компании также чаще нанимают временных работников, поскольку студентов стало не хватать. Работодатели вообще стали уделять больше внимания тем, кто прошел программы переподготовки. Треть работодателей стали более привержены удаленной работе, несмотря на нехватку квалифицированных работников.

Коммерсантъ опросил некоторых экспертов, чтобы выяснить, сохраняется ли спрос на младших разработчиков. Коммерсантъ также отметил, что бизнес отдает предпочтение сотрудникам более высоких уровней – старшего и среднего. Компании часто нанимают “джуниоров”, но это делается для того, чтобы помочь им быстро удовлетворить потребности клиентов.


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