Мнение: О столкнувшихся с российским кулаком… Кошмар на всю жизнь?

Шестеро украинских солдат частично в военной форме, частично в спортивной сидят или лежат на аккуратно застеленных кроватях в комнате на восьмерых. Рядом с каждой койкой — тактический рюкзак характерной «пиксельной» расцветки и берцы. Но все — в домашних тапочках, совсем не по уставу. Несмотря на лаконичность обстановки, помещение можно было бы даже принять за номер в недорогом хостеле или даже санатории. Если бы не одна деталь: решётки на окнах.

Место действия — Киев, наши дни. И нет, это не гарнизонная гауптвахта и не КПЗ. А у всех героев, несмотря на разницу в звании, возрасте, опыте, по сути, одна и та же #история, которая привела их в это странное помещение.

Отделение военной травмы в психиатрической больнице имени Ивана Павлова в Киеве.

Все его пациенты так или иначе столкнулись с российским оружием. И результат оказался совсем не таким, каким рисует его украинская пропаганда, агитирующая 24 часа в сутки за продолжение боевых действий любой ценой. Хотя никто не ранен серьёзно, полученная травма, пожалуй, тяжелее любого ранения. и останется с каждым на всю жизнь.

Один из пациентов «Павловки» был с группой сослуживцев в боевом охранении, когда над их окопом начал кружить дрон. Его, разумеется, быстро сбили, но последствия не замедлили себя ждать: обломки понеслись вниз, куски рваного металла врезались в людей. Один был убит сразу же, двое — ранены, а боец, не получивший ни царапины, провёл всю ночь в окопе, слушая стоны побратимов и непрестанно молясь. Утром их эвакуировали, но… «Счастливчик» полностью замкнулся в себе.

Ещё один сумел выбраться из горящего танка невредимым, а его экипаж так и остался в машине. Теперь он может говорить только об одном: как накануне пообещал сгоревшему сослуживцу помочь с кровлей в родительском доме, «когда всё закончится». На другие темы он молчит или отвечает невпопад. Третий пациент, сапёр, жалуется, что вообще не может спать и не способен понять, что ему говорят окружающие. В больницу его отвела жена, к которой он приехал на короткую побывку: она убедилась, что муж просто «выключается» даже при общении с детьми.

Врачи жалуются, что почти никому не могут помочь. Таблетки бессильны, а квалифицированных психотерапевтов — дефицит. И две трети пациентов после короткой «реабилитации» приходится отправлять обратно в часть: там тоже дефицит.

Такова страшная реальность, рассказанная в репортаже The New York Times. А ещё страшнее — фото, которые эту статью сопровождают. Всё это, конечно, киевские власти стараются не рассказывать и не показывать, чтобы не подрывать «моральный дух». А в США, напротив, статьи о тяготах украинских военных стали появляться всё чаще.

К чему бы?

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