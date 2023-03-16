 

Мнение: Как сбивали Жнеца

16.03.2023, 10:25, Разное
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Сегодня весь день по радио и в соцсетях гудели про «сбитый над Черным морем американский беспилотник», и я волей-неволей заинтересовался.

Явно произошло что-то занятное, на это намекают даже сами экзотические обстоятельства происшествия. На перехват Рипера (в переводе Жнец) вылетели российские истребители, и я бы тут по старинке ожидал какого-то, что ли, воздушного боя в духе «В бой идут одни старики» или на худой конец недавнего оскаровского лауреата «Топ Ган 2» – «заходи со стороны солнца, солнца!», «Леха атакуй, я прикрою!» – дальше трассирующими из пушек и пулеметов, ну и всё, кранты. Что там беспилотник может сделать, в нем же даже пилота нет?

Но нет – вместо простого и понятного боя в небе над Черным морем были какие-то диковинные извращения, про которых, мне думается, ни в одном учебнике по тактике боя для истребителей ни слова нет. Как вам такое – российская «сушка» (или кто там был, МиГ?) забралась в небеса повыше «Рипера»… и стала сливать на него своё горючее! Это что такое, вообще? Так теперь в академиях учат? Не знаю как кому, а мне тут почему-то припомнился знаменитый эпизод из скандального «Предстояния» Никиты Михалкова (вызвавший дружное отвращение и рвотные позывы у всей как либеральной, так и патриотической общественности) – где у него немецкий летчик, на время перестав расстреливать транспорт с ранеными, вылезает из кабины своего бомбардировщика, снимает с себя штаны, стоя на крыле, и начинает с воздуха, извините, какать на несчастных советских раненых.

Может быть, этот наш российский прием по борьбе с БПЛА был как раз вдохновлен тем фильмом великого Бесогона? Использовать собственное горючее из баков как оружие! Креативно, что тут скажешь.

Передают, правда, что прием не помог – проклятый Рипер даже после неожиданного душа все-таки продолжил полет. И тогда – случилась вообще фантастика: как передают, российский перехватчик в лучших традициях отечественной авиации… пошел на таран! На реактивном, блин, самолете!

И вот против тарана облитый каким-то химическим дерьмом американский дрон оказался бессилен. Во всяком случае, на этом твердо стоит наше Минобороны. Протаранили, дескать. Подвиг Талалихина.

Хотя звучит абсурдом. Уже хотя б потому, что дрон отличается от «сушки» принципиально – скоростью: американец летел, крутя пропеллером, а наша бандура реактивная. Как наш вообще умудрился его задеть? Как он вообще в него попал??

Поэтому конспирологи говорят, что МО придуривается, и Рипера подстрелили все ж традиционно – ракетой. Но признавать это нельзя, потому что тогда это будет боевое нападение на самолет противника над нейтральными водами – практически казус белли. И чтоб такого избежать, придумали версию даже уже не с тараном, а с… неловкими пилотами. Летать, дескать, не умеют, неуклюже маневрируют в воздухе – то форсунки по рассеянности открывают с горючим, то вот заденут невзначай в воздухе, как в трамвае…

В общем, дальше пошли уже военно-дипломатические игры – да и нет не говорите, черное и белое не называйте… Беспилотник мы все же сбили, и даже сделали это изящно, видимо, есть пока еще в РФ мастера высшего пилотажа, да и с пресловутой «русской смекалкой» всё в порядке. Непонятно, правда, нахрена вообще было сбивать – чтобы что?

И что меня до сих пор несказанно удивляет во всех случаях с БПЛА и Россией – что в РФ, оказывается, вообще нет так называемого РЭБ. То есть просто – оно отсутствует как класс. А сколько ж до войны трендели про могучий и ужасный российский РЭБ…! И вот – ничего. Российский РЭБ – это когда реактивный самолет каким-то образом умудряется едва-едва задеть по касательной работающий пропеллер (!) БПЛА своим крылом – после чего пропеллер выходит из строя, дрон падает в море, а герой-перехватчик, как в песне Пугачевой, летит домой с одним крылом.

Именно такова официальная российская версия событий. Я не шучу.

Источник: Размышления вольного социолога


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