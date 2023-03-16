Врио главы ЛНР Пасечник поздравил Луганского чиновника Кузнецова с назначением на должность врио губернатора Чукотки

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16.03.2023, 10:22, Новости дня
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Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил бывшего первого зампредседателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова с назначением на должность исполняющего обязанности губернатора Чукотского автономного округа.

Разместив поздравление у себя в Telegram-канале, Пасечник отметил, что Кузнецов в июне 2022 года по его приглашению стал первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики.

«Он участвовал в выстраивании эффективных механизмов интеграции республики в социально-экономическое пространство РФ … разработке плана развития Луганщины до 2030 года», – отметил врио главы ЛНР.

Пасечник поблагодарил луганского чиновника за плодотворную совместную работу и пожелал ему «ярких побед и достижений на новом ответственном посту».

Напомним, накануне пресс-служба Кремля сообщила, что президент Владимир Путин назначил и. о. главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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