Посол по особым поручениям МИД Озеров заявил, что США, Канада и ЕС потребовала от Африки оборвать контакты с Россией

Соединенные Штаты, Канада и страны Евросоюза перед началом второго саммита «Россия-Африка» стремятся вынудить африканские страны разорвать контакты с Москвой, сообщил посол по особым поручениям МИД Олег Озеров.

По его словам, таких примеров на данный момент много. Так, из Вашингтона практически каждый день приезжают представители, и «буквально осаждают» африканских лидеров и африканские органы власти, парламенты, передает РИА «Новости».

Озеров напомнил о высказывании главы минфина США Джанет Йеллен, которая обсуждала санкции против РФ во всех странах африканских странах, вошедших в ее турне, и угрожала «быстро и решительно отреагировать на нарушение рестрикций».

«Еще один пример шантажа, откровенного диктата и угроз, которые не могут быть приняты в современном мире», – заключил дипломат.

Ранее Озеров заявлял, что Запад хочет вытеснить Россию с африканских рынков, чтобы сохранить свою монополию.

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