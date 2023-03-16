 

Мнение: Будни города Ефремов

16.03.2023, 9:52, Разное
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Занесло в Тульскую область, в городок Ефремов, в котором живет чуть больше 30 тыс человек.

Вчера в местном суде прошло предварительное слушание дела об ограничении родительских прав Алексея Москалева, отца 12-летней Маши, которая еще в апреле прошлого года нарисовала пацифистский рисунок….

Предварительное слушание прошло без Алексея Москалева и его дочери.

Рассмотрение дела назначили на 6 апреля.

Адвокат Алексея Москалева говорит, что в Семейном кодексе расписано, за что родитель может быть ограничен в родительских правах: это оставление ребенка в опасности, когда нахождение дома угрожает жизни и здоровью ребенка. Ничего этого нет и в помине.

«Те материалы, которые предоставлены в суд, фактически касаются того, что папу привлекли к административной ответственности за дискредитацию, папу привлекают к уголовной ответственности. – заявил адвокат Москалева. – Наверно, на основании этого комиссия по делам несовершеннолетних решила, что папа представляет собой опасность».

А в городе – продолжается  обычная будничная жизнь. Про Машу Москалеву и ее отца в Ефремове предпочитают помалкивать…

Источник: Ирек Муртазин


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