 

Усталость, мигрень и плохое настроение: Что вызывает упадок сил в собственной квартире

16.03.2023, 9:40, Разное
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Что, если в стенах собственной квартиры человек чувствует себя хуже, чем снаружи? В разговоре с интернет-изданием “Подмосковье сегодня” врач Валерия Румянцева рассказала, что часто пациенты, находясь дома, жалуются на усталость, мигрень и плохое настроение. Оказывается, этому есть объяснения.

Нужно проверить температуру в жилище. Излишняя прохлада заставляет организм спускать много энергии на согревание, что вызывает утомление. Жара в квартире – тоже не лучшее условие для человека. Комнаты стоит вовремя проветривать.

Еще одна причина дурного самочувствия – ароматические свечи. Некоторые запахи с успокаивающим эффектом вызывают сонливость, если присутствуют в воздухе постоянно. Днем можно зажечь свечи с цитрусом, чтобы взбодриться, но увлекаться не стоит.

“От сильных запахов может разболеться голова, и тогда усталость и плохое настроение будут вам обеспечены”, – добавила врач.


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