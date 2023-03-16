 

Давнее противостояние: расставшаяся с молодым мужем Бабкина снюхалась с другом покойницы Фриске

16.03.2023, 9:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

72-летняя казачка Надя Бабкина не перестает удивлять страну новостями. Сначала все обсуждали ее якобы разрыв с молодом мужем Евгением Гором. А теперь на повестке еще и разрыв с Первым каналом.

Там с 26 сентября 2010 по 3 марта 2022 года певица выступала в качестве защитника на “Модном приговоре”. А потом практически все развлекательные программы почили в бозе. И год спустя стало понятно, что скорее всего шоу в эфир уже не вернутся. Вот и на “Модном приговоре” можно поставить крест.

Но свято место пусто не бывает. И поскольку проект был успешный, то конкурирующий канал НТВ подсуетился и стал снимать похожее шоу – “Модный vs. Народный”. Первый выпуск выйдет в эфир уже 18 марта.

“Герои проекта нуждаются в преображении своей внешности и стиля. Двое ведущих в лице Надежды Бабкиной, представляющей команду народных стилистов, и эксперта моды Владислава Лисовца, лидера модных стилистов, помогут участникам измениться. А оценивать образы будут 12 модных экспертов. В финале каждого эпизода знатоки моды должны проголосовать за наиболее понравившийся образ, но окончательное решение останется за героиней программы — ей предстоит выбрать, какой из предложенных нарядов понравился больше всего”, – говорится в описании проекта.

Формат программы основан на давнем противостоянии Бабкиной и Лисовца – близкого друга покойницы Жанны Фриске. Но теперь они снюхались друг другом и их даже засняли вместе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11.21 / Дети смогут посетить новогодние ёлки только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста

24.01.23 / Трендовые короткие стрижки 2023 года: какие модные прически идеально подойдут для круглого лица

07.11.21 / В Германии согласовали митинг антипрививочников у памятника доктору Менгеле

27.05.22 / Укороченные поло и спортивные юбки: как создать летний стиль спортшик

09.06.21 / Джо Байден ушёл на двухнедельный карантин перед встречей с Владимиром Путиным

04.11.22 / Мнение: О реальной роли Украины в большой геополитической игре

01.07.20 / “Оскаровский” комитет: Ана де Армас, Виталий Манский, Зендая и другие вошли в состав киноакадемиков

29.03.22 / Найденный грибок «поедает» пластик

24.03.22 / На кону сегодня существование самой России – Мединский

20.02.23 / Его Воздушество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика