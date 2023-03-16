Давнее противостояние: расставшаяся с молодым мужем Бабкина снюхалась с другом покойницы Фриске

72-летняя казачка Надя Бабкина не перестает удивлять страну новостями. Сначала все обсуждали ее якобы разрыв с молодом мужем Евгением Гором. А теперь на повестке еще и разрыв с Первым каналом.

Там с 26 сентября 2010 по 3 марта 2022 года певица выступала в качестве защитника на “Модном приговоре”. А потом практически все развлекательные программы почили в бозе. И год спустя стало понятно, что скорее всего шоу в эфир уже не вернутся. Вот и на “Модном приговоре” можно поставить крест.

Но свято место пусто не бывает. И поскольку проект был успешный, то конкурирующий канал НТВ подсуетился и стал снимать похожее шоу – “Модный vs. Народный”. Первый выпуск выйдет в эфир уже 18 марта.

“Герои проекта нуждаются в преображении своей внешности и стиля. Двое ведущих в лице Надежды Бабкиной, представляющей команду народных стилистов, и эксперта моды Владислава Лисовца, лидера модных стилистов, помогут участникам измениться. А оценивать образы будут 12 модных экспертов. В финале каждого эпизода знатоки моды должны проголосовать за наиболее понравившийся образ, но окончательное решение останется за героиней программы — ей предстоит выбрать, какой из предложенных нарядов понравился больше всего”, – говорится в описании проекта.

Формат программы основан на давнем противостоянии Бабкиной и Лисовца – близкого друга покойницы Жанны Фриске. Но теперь они снюхались друг другом и их даже засняли вместе.