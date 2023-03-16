Переехавшие в Армению 110 тыс. россиян увеличили ВВП страны до 1,26%

В прошлом году в Армению на постоянное место жительства переехали около 110 тыс. россиян, что увеличило ВВП страны на три процентных пункта до 1,26%, сообщил министр экономики Армении Ваган Керобян.

В интервью «Ведомостям» Керобян рассказал, что в прошлом году в Армению переехало примерно 110 тыс. россиян, которые остались на постоянное проживание. По его словам, приток россиян увеличил ВВП Армении на три процентных пункта до 1,26%, они регистрируют по 500 ИП ежегодно.

Ранее армянский Центробанк заявил, что переехавшие из РФ на территорию Армении привезли с собой в страну 1,7 млрд долларов.

—