Посол России Алипов назвал информацию о «согласии» Индии соблюдать потолок цен на российскую нефть вбросом

Сообщения о том, что Индия якобы решила начать соблюдать потолок цен на российскую нефть, не соответствуют действительности, сообщил в эфире «Соловьев Live» посол РФ в Индии Денис Алипов.

По его словам, подобные вбросы появляются регулярно, передает РИА «Новости».

Напомним, 5 февраля вступили в силу топливные санкции ряда стран против поставок из России. Так, Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов РФ. Также страны ЕС и «Большой семерки» установили на них потолок цен. В начале марта в США заявили о планах G7 пересмотреть ограничения стоимости на российские энергоресурсы.В ответ на это решение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает установленный потолок цен на нефть. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введенные ограничения. Они будет действовать до 1 июля 2023 года.

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