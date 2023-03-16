 

В США принят закон, запрещающий дискредитацию американской банковской системы

16.03.2023, 9:13, Разное
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На фоне недавних беспрецедентных информационных атак против американского банка Silicon Valley Bank, Конгресс Соединённых Штатов внёс в федеральное законодательство ответственность за публичные действия по дискредитации американских банков и инвестиционных компаний.

Кроме прочего, новым законом запрещены спекуляции на тему профессионального прошлого и квалификации руководителей и служащих финансовых организаций.

Ранее в министерстве юстиции США заявили, что любые СМИ должны освещать функционирование финансовой системы страны только на основе информации из официальных источников. Минюст потребовал от медиа удалить заметки, в которых происходящее вокруг Silicon Valley Bank называлось «катастрофой» или «крушением», а также заблокировал ряд вредносных аккаунтов в социальных сетях Twitter, Facebook и MySpace.

– Все, кто сегодня, рискуя средствами доверившихся вкладчиков, обеспечивает финансовую независимость и безопасность нашей страны и граждан, защищены от провокаций и лжи, – сказал спикер Конгресса, республиканец Кевин Маккарти. – Подлецам, которые проигнорируют этот закон, грозит до 15 лет лишения свободы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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