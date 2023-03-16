Американские сенаторы призвали Пентагон ускорить отправку F-16 Украине

Восемь сенаторов, представляющие обе партии конгресса, обратились с письмом к Минобороны США. Они потребовали, чтобы ведомство предоставило ВСУ истребители F-16, которые, по их словам, могут «кардинально изменить ситуацию на поле боя», пишет Politico.



AP

Двухпартийная группа из восьми сенаторов во главе с демократом Марком Келли от Аризоны обратилась с письмом к главе Пентагону Ллойду Остину. Они потребовали, чтобы ведомство раскрыло, что необходимо предпринять, чтобы ускорить отправку истребителей F-16 Киеву, пишет Politico.

В своём послании законодатели утверждают, что конфликт между Россией и Украиной «сейчас находится на критической поворотной точке». Поэтому, по их мнению, американские самолёты могут дать Киеву преимущество.

«После бесед с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работающими в поддержку Украины, на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США необходимо внимательно отнестись к предоставлению Украине самолётов F-16, — пишут сенаторы. — Это станет значительным потенциалом, который может кардинально изменить ситуацию на поле боя».

Сенаторы попросили Остина до конца недели предоставить им оценку различных факторов, необходимых для передачи F-16 ВСУ. Среди прочего они хотят узнать, какое влияние истребители окажут на конфликт и как быстро украинские пилоты могут обучиться их управлению.

Авторы обращения ссылаются на некоторых высокопоставленных военных, в том числе командующего Вооружёнными силами США в Европе генерала Кристофера Каволи. Он рассказал законодателям, что отправка современного оружия, включая F-16 и ракеты большой дальности, «может помочь укрепить обороноспособность Украины».

Тем не менее представители администрации Байдена, включая самого президента и советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, настаивают, что истребители не являются первостепенными средствами, которые необходимы ВСУ. Руководитель политики Пентагона Колин Каль также поддержал эту позицию. Выступая перед комитетом палаты представителей по вооружённым силам, он заявил, что при наиболее оптимистичном сценарии поставки старых F-16 может занять полтора года, а производство новых — от трёх до шести лет.

«Это приоритетная цель для украинцев, но она не входит в тройку основных», — заявил Каль. «Их главными приоритетами являются системы ПВО… артиллерия и огневая мощь, о которых мы говорили, а также бронетехника и механизированные системы», — добавил чиновник.