 

Где отдохнуть в марте? – Лучшие курорты за границей

16.03.2023, 8:20, Разное
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Набраться сил на берегу океана или прогуляться по аутентичным улочкам — рынок туризма предлагает массу вариантов. В марте преимущество у путешествий из России в теплые края, где нет ни снега, ни слякоти. Тревел-блогер Анна Невзорова рассказала о лучших курортах за границей для этого времени года.

Как отмечает телеканал “360”, выгодно на фоне других локаций выделяются ОАЭ и Мальдивы, причем отдых в Эмиратах в среднем обходится на порядок дешевле. Любителям экскурсионной Турции эксперт рекомендует Стамбул, а если хочется посетить Египет, в марте стоит обратить внимание на Шарм-эш-Шейх.

Впрочем, всегда есть возможность поддержать внутренний туризм и выбрать отечественные регионы для путешествий. Агентство URA.RU подчеркивает, что жители Тюмени нашли альтернативу доступной Турции — Дагестан.

Ранее сайт “Вести Подмосковья” сообщил, на что путешественники делают ставку при покупке авиабилета по тем или иным направлениям. Исследование показало, что наибольшее значение имеет цена перелета.


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