 

Россиянам рассказали о грандиозных изменениях в транспортной отрасли Китая

16.03.2023, 7:27, Разное
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Россияне, которые работают и живут в Китае уже много лет, поделились с порталом People’s Daily своим опытом путешествий на всех видах транспорта. Они рассказали журналистам о том, как и насколько они ощутили грандиозные изменения, произошедшие за последние годы в транспортной отрасли страны.


AP

За прошедшие пять лет протяжённость высокоскоростных железных дорог в Китае увеличилась с 25 тыс. км до 42 тыс. км, протяжённость линий сети скоростных автодорог — со 136 тыс. км до 177 тыс. км, а пропускная способность аэропортов увеличилась на 400 миллионов человеко-раз. Два россиянина, которые работают и живут в Китае уже много лет, поделились с порталом People’s Daily своим опытом путешествий на всех видах транспорта, рассказав о том, как и насколько они ощутили грандиозные изменения в данной отрасли.

В 1996 году, когда Евгений Семайкин впервые приехал в Китай, ему пришлось проделать путь длиной более 1000 км от Пекина до города Ухань, чтобы приступить к преподавательской работе в Центрально-китайском педагогическом университете.

«На вокзале мне пришлось пройти множество препятствий, чтобы стать счастливым обладателем билета, пусть даже в общий вагон с жёсткими сиденьями. В тот раз поездка на «зеленовагонном поезде» заняла 25 часов. Что касается еды, то в те годы лапша быстрого приготовления была обязательной частью «программы» поездок на дальние расстояния для пассажиров китайских поездов, но зачастую было нелегко пробираться в вагон-ресторан за кипятком через проходы и тамбуры, в которых теснились пассажиры с билетами без мест», — рассказал он.

Теперь путешествие на то же самое расстояние на высокоскоростном поезде «Фусин», который максимально может курсировать со скоростью 350 км/ч, занимает всего четыре часа. Пассажиры могут подключаться к интернету, заряжать свои мобильные телефоны на месте и даже заказывать в вагон еду на вынос по пути следования.

Россиянка Дарья поведала о своих воспоминаниях о путешествии в деревню Сиди уезда Исянь провинции Аньхой. Эта деревня со всех сторон окружена горами. Когда-то сельские жители были вынуждены выезжать на заработки в другие районы. В наши дни деревня Сиди, история которой насчитывает около тысячи лет, была выбрана Всемирной туристской организацией в качестве одной из первых «Лучших туристических деревень».

Из Пекина на скоростном поезде Дарья вместе с друзьями прибыли в город Хуаншань, а затем пересели на автобус, чтобы по скоростной автомагистрали добраться до места назначения. Широкая и ровная двухполосная дорога для движения в обоих направлениях была полностью асфальтированной, и путь до деревни был очень комфортным.

Евгений Семайкин также рассказал журналистам, что в современном Китае можно найти и отведать русский свекольник и спагетти с томатным соусом и говядиной — и это не только легко, но при этом по вкусу они не уступают приготовленным в российских и европейских ресторанах. Такое стало возможным благодаря аутентичным ингредиентам, которые привозят поезда маршрутов международных железнодорожных грузоперевозок Китай — Европа, известные как «железный караван».


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