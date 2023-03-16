 

Президент САР Асад: Запад начал третью мировую войну руками нацистов в Украине и террористов в Сирии

16.03.2023, 6:45, Новости дня
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Коллективный Запад начал третью мировую войну, которую ведет руками нацистов в Украине во главе с Владимиром Зеленским и руками террористов в Сирии, сообщил сирийский президент Башар Асад.

Асад сообщил в интервью РИА «Новости», что третья мировая война уже идет, однако отличается от традиционной по форме. Он отметил, что раньше армии нескольких государств действовали против нескольких других, а сейчас из-за современного оружия, особенно ядерного, есть сдерживающая сила от традиционной войны, поэтому войны идут в сторону прокси-войн. Асад выразил уверенность что Владимир Зеленский ведет войну от лица Запада своей армией нацистов, а террористы – это армии, действующие от лица Запада в Сирии и других регионах.

Напомним, в январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала европейцев очнуться от летаргического сна и осознать, что бенефициаром прошлых мировых войн становились США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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