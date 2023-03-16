NTD – жители Барселоны массово переходят на солнечные панели

Солнечная энергия становится всё более популярным видом возобновляемой энергии для жителей Барселоны. Как передаёт NTD, регион, расположенный на северо-востоке Испании, большую часть года залит солнцем, а местные власти уменьшают в два раза городской налог для тех, кто переходит на солнечные панели.

Расположенная на северо-востоке Испании Барселона большую часть года залита солнцем. И солнечная энергия становится всё более популярным видом возобновляемой энергии для местных жителей.

Панели устанавливают на жилых домах и общественных зданиях. С 2018 года объёмы использования такого электричества удвоились.

Власти помогают. Для всех, кто переходит на солнечные панели, городской налог уменьшают в два раза. Экономия составляет 1000 евро. Суммы хватает, чтобы покрыть 60 процентов затрат на установку.

КРИСТИНА КАСТЕЛЬС, член городского совета: Регламент обязывает устанавливать солнечные панели в основном в новостройках. Старые здания под него не подпадают. Но мы стараемся убедить граждан, что это хорошо для них.

Хорди Бош — владелец одной из двух квартир в этом доме, для которых установили 16 панелей. Ожидается, что благодаря им счёт за электроэнергию снизится с 50 до 10 евро.

ХОРДИ БОШ, владелец солнечных панелей: Каждая панель стоит примерно 750 евро. Они производят электроэнергию ежедневно. Летом больше, чем зимой. Думаю, они окупятся лет через пять. Это притом что срок работы панелей — 30 лет.

В другом многоквартирном доме решение перейти на солнечную энергию было единогласным.

ФРАНСЕСК КУЭР, владелец солнечных панелей: Мы живём в очень солнечной стране с огромным потенциалом солнечной энергетики. И она бесплатная. Это полезно не только для нашей планеты, но также для наших детей и внуков.

Барселона уже удвоила производство фотоэлектрических систем, установив 60 конструкций из панелей в общественных местах. Город заявляет, что сегодня может производить 4300 киловатт-часов энергии. К 2025 году объём намерены удвоить.

Если говорить в целом об Испании, то уже к 2040 году правительство страны хочет производить 95 процентов своей электроэнергии из возобновляемых источников.

Дата выхода в эфир 14 марта 2023 года.