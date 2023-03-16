 

Reuters: Госдеп считает непреднамеренными действия России в инциденте с БПЛА

16.03.2023, 5:24, Новости дня
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Госдеп США считает, что действия РФ в инциденте с американским беспилотником над Черным морем носили непреднамеренный характер, информирует агентство Reuters со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

Об этом информирует ТАСС.

 

В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны РФ сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол РФ в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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