Госдеп заявил о разочаровании приемом Бразилией военных кораблей Ирана

США глубоко ошеломлены и разочарованы решением Бразилии разрешить двум военным кораблям Ирана зайти в порт Рио-де-Жанейро, сообщил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

В Вашингтоне отметили, что понимают решение Бразилии как суверенной страны, которая способна принимать свои внешнеполитические решения, передает ТАСС.

Вместе с тем он добавил, что этот портовый визит глубоко разочаровал американскую администрацию. «Мы довели до сведения Бразилии, что были ошеломлены ее недавним разрешением на заход в порт двум военным иранским кораблям начиная с 28 февраля», – сказал Николс.

Представитель Госдепа подчеркнул, что иранским кораблям «нет места в нашем полушарии».

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