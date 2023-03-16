 

Das Erste – учения России, Китая и Ирана в Оманском заливе внушают тревогу западным странам

16.03.2023, 4:35, Разное
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Россия, Китай и Иран начали совместные военно-морские учения в Оманском заливе, которые будут идти до конца недели. Как отмечает немецкий телеканал Das Erste, на фоне украинского конфликта тесное военное сотрудничество трёх государств вызывает тревогу у многих западных стран, тем более что торговые связи Москвы и Пекина за последнее время тоже заметно укрепились.


AP

Китай, РФ и Иран проводят совместные военно-морские учения в Оманском заливе, пишет немецкий телеканал Das Erste. Министерство обороны в Пекине объявило, что военные учения продлятся со среды до воскресенья.

Их цель — углубление сотрудничества между военно-морскими подразделениями трёх стран. Это уже не первый раз, когда Китай, РФ и Иран проводят совместные военные учения, отмечает Das Erste. Среди прочего, из-за военной спецоперации РФ на Украине военное сотрудничество между тремя «автократическими государствами» критически воспринимается многими демократическими странами, считает немецкий телеканал.

Китайское государственное и партийное руководство поддерживает стратегическое партнёрство с Россией и до сих пор не осудило российскую военную спецоперацию на Украине. По сообщениям СМИ, глава государства и партийный лидер Китая Си Цзиньпин может отправиться в Москву на следующей неделе для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Торговля между Россией и Китаем значительно увеличилась после начала военной спецоперации на Украине. Неоднократно появлялись сообщения о том, что Китай поставляет в Россию так называемые товары двойного назначения — то есть технологии и продукцию, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Однако до сих пор Китай, вероятно, не поставлял никакого военного оборудования, несомненно, опасаясь международных санкций, уверяет немецкий телеканал. Совсем недавно правительство США выразило обеспокоенность тем, что Китай может поставлять оружие в Россию, однако руководство КНР это отрицает, пишет Das Erste.

 


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