Sky News – более 1500 жалоб за полгода — британских полицейских обвиняют в плохом обращении с женщинами

В Великобритании многие женщины боятся обращаться в полицию, потому что перестали ей верить. Всего за полгода было инициировано расследование в отношении более 1500 полицейских по поводу их обращения с женщинами. Из них уволили только один процент. Громкие дела в отношении насильников и убийц среди стражей правопорядка также не помогли вернуть чувство защищённости. Sky News отмечает, если не решить эту проблему, существует риск того, что женщинам будет просто не к кому обратиться.

РЭЙЧЕЛ УИЛЛЬЯМС, основатель организации по борьбе с домашним насилием: Он стоял примерно в трёх футах от меня, направив пистолет мне в грудь. Он сказал, что любит меня, и нажал первый раз на курок.

Муж Рэйчел чуть не убил её, спустя почти 18 лет издевательств. Теперь она помогает другим жертвам домашнего насилия. Но говорит, что многие женщины теряют веру в полицию.

РЭЙЧЕЛ УИЛЛЬЯМС: Люди не чувствуют себя в безопасности, когда пишут заявление в полицию, из-за того что произошло в последние пару лет. В чём смысл разоблачения? Я рассказываю правду хорошему полицейскому или обманщику?

За шесть месяцев до марта прошлого года было инициировано расследование в отношении более 1500 полицейских и персонала в Англии и Уэльсе по поводу их обращения с женщинами. Это 0,7 процента всего персонала полиции. В результате из них уволены менее одного процента.

Съёмка скрытой камерой:

МУЖЧИНА: Что вы там искали? Это связано с изнасилованиями в Сент-Олбансе?

ДРУГОЙ МУЖЧИНА: То, что имеет отношение к делу 2020 года. Нам поступило такое заявление, понятно, сэр?

МУЖЧИНА: В этом нет необходимости.

ДРУГОЙ МУЖЧИНА: Нет, такая необходимость есть.

Были громкие дела, вроде дела сотрудника столичной полиции Дэвида Каррика, угодившего в тюрьму за серию изнасилований. Или дело братьев Уэйн, которые убили Сару Эверард. В результате, полиция была вынуждена признать, что женщины потеряли веру в полицейских.

МАГГИ БЛИТ, заместитель главного констебля, координатор по борьбе против насилия в отношении женщин и девочек при совете начальников Национальной полиции: Мы признаём, что доверие женщин и девочек по всей стране очень серьёзно подорвано. Мы хотим показать, что мы действительно несём свет и будем продолжать это делать. Мы сделаем всё возможное, чтобы избавиться от людей, которые не должны работать в полиции. Но мы также сделаем всё от нас зависящее для улучшения других составляющих всей системы, улучшения реагирования правосудия.

В графстве Лестершир новая команда полицейских пытается поменять подход.

МИШЕЛЬ ГОДДАРД, лейтенант полиции Лестершира: Надо признать, что абсолютно недопустимо использовать язык обвинения и принижения жертвы. Иногда это создаёт преграду, которая не позволяет людям почувствовать, что мы как раз те, кто сумеет помочь с их жалобой.

Если не восстановить веру в полицию, существует риск того, что женщинам будет просто не к кому обратиться.

Бэкки Джонсон, Sky News.

Дата выхода в эфир 14 марта 2023 года.