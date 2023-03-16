В Литве одобрили запрет на покупку россиянами недвижимости в стране

Власти Литвы одобрили идею запретить россиянам покупать в стране недвижимость, под ограничения попадут и физические, и юридические лица, заявили в парламентском комитете.

В 2022 году граждане РФ купили 699 домов и квартир в стране, сообщает Telegram-канал RT.

Власти Литвы посчитали, что рост сделок может отразиться на национальной безопасности республики.

Также комитет включил в проект закона о санкциях на недвижимость статью о необходимости делать публичной информацию о работе литовских предприятий с партнерами в РФ и Белоруссии.

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