 

В Литве одобрили запрет на покупку россиянами недвижимости в стране

16.03.2023, 3:55, Новости дня
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Власти Литвы одобрили идею запретить россиянам покупать в стране недвижимость, под ограничения попадут и физические, и юридические лица, заявили в парламентском комитете.

В 2022 году граждане РФ купили 699 домов и квартир в стране, сообщает Telegram-канал RT.

Власти Литвы посчитали, что рост сделок может отразиться на национальной безопасности республики.

Также комитет включил в проект закона о санкциях на недвижимость статью о необходимости делать публичной информацию о работе литовских предприятий с партнерами в РФ и Белоруссии. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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