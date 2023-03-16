Нацбанк и финансовый регулятор Швейцарии FINMA пообещали при необходимости обеспечить банк Credit Suisse ликвидностью

Национальный банк Швейцарии (SNB) и швейцарский финансовый регулятор (FINMA) при необходимости готовы обеспечить банк Credit Suisse ликвидностью, говорится в заявлении центрального банка конфедерации.

В заявлении SNB подчеркивается, что при необходимости Национальный банк Швейцарии и FINMA обеспечат Credit Suisse ликвидностью. При этом в Нацбанке Швейцарии заверили, что Credit Suisse выполняет требования к капиталу и ликвидности, предъявляемые к системно значимым банкам, передает ТАСС.

В SNB также выступили с утверждением, что проблемы некоторых банков в США не несут прямого риска для швейцарских финансовых рынков, хотя биржевая стоимость Credit Suisse значительно пострадала от реакции рынка на банкротство американского Silicon Valley Bank.

Ранее британские СМИ сообщили, что швейцарский банк Credit Suisse обратился к Нацбанку Швейцарии (SNB) за поддержкой в условиях резкого падения курса акций.

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