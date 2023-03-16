 

Акции крупнейших банков Франции сильно подешевели на фоне рекордного падения стоимости бумаг швейцарского Credit Suisse

16.03.2023, 3:55, Новости дня
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Стоимость акций крупнейших французских банков, которые входят в главный индекс CAC-40, отражающий среднее значение котировок крупнейших компаний на Парижской бирже, сильно снизилась на закрытии торгов в среду, свидетельствуют данные биржевой площадки.

С наиболее сильным падением столкнулся Societe Generale (минус 12,18%), за ним следует BNP Paribas (минус 10,11%). Также уменьшилась стоимость акций Credit Agricole (минус 5,21%), передает ТАСС.

Как отмечает Agence France-Presse, эксперты связывают обвал с рекордным падением стоимости акций швейцарского банка Credit Suiss, на который повлияло банкротство американского Silicon Valley Bank.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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