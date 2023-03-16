 

CNA – на фоне планов Токио по наращиванию оборонительного потенциала, в Японии проходит выставка вооружений

16.03.2023, 3:10, Разное
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В Японии впервые с 2019 года проходит крупная выставка вооружений DSEI, пишет телеканал CNA. Отмечается, что эта выставка проходит на фоне радикальных перемен в японской оборонительной стратегии: Токио намерен резко увеличить расходы на оборону. В связи с этим Япония заинтересована в заключении новых контрактов в оборонной сфере.

В японском городе Тиба проходит крупная выставка вооружений, которая продлится до пятницы. Япония лишь второй раз в истории принимает выставку DSEI, на которой собрались 200 экспонентов со всего мира. В последний раз выставка проходила в Японии в 2019 году. Теперь она возвращается на фоне меняющейся геополитической обстановки в регионе.

МИЧИО ИШИДА, корреспондент CNA: Выставка вооружений в Тибе важна не только потому, что это первая подобная выставка в Японии за три года, но и потому что она проходит после недавнего переломного момента в оборонной политике японского правительства. Участники выставки говорят, что ожидают превращения Японии в важный рынок, учитывая что страна собирается нарастить свой оборонительный потенциал.

В прошлом году Япония пересмотрела свою национальную стратегию безопасности, национальной стратегию обороны, а также программу наращивая оборонительного потенциала. Пересмотренная стратегия впервые с момента поражения Японии во Второй мировой войне позволяет ей наносить удары по своим противникам. Кроме того, стратегия предусматривает увеличение оборонительного бюджета Японии с 1% ВВП до 2% ВВП в течение пяти лет и сравняться по этому показателю со странами НАТО, даже несмотря на то, что Япония не является частью альянса.

В рамках своей новой политики Япония наращивает оборонительное сотрудничество с другими странами, в частности с Австралией, Индией, а также странами АСЕАН и G7. В декабре 2022 года Япония анонсировала создание нового истребителя в сотрудничестве с Италией и Великобританией. Есть также разговоры о том, что Япония может пересмотреть свои строгие правила, регулирующие экспорт японских вооружений. Вот почему эта выставка вооружений, судя по всему, притянет много интереса и внимания. Участники надеются, что переговоры на этой выставке приведут к созданию новых партнёрств в области региональной безопасности на фоне многих неясных переменных.

Дата выхода в эфир: 15 марта 2023 года


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