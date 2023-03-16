Не стенки — подвинутся

Как Курск противостоит строительству опасного химзавода и преуспевает в этом, а власти отвечают обысками.

В начале 2023 года курские власти анонсировали строительство завода аммиачных удобрений на промышленной площадке предприятия «Курскхимволокно», занимающегося выпуском синтетических нитей. Владелец предприятия, «КуйбышевАзот», — компания, принадлежащая долларовому мультимиллионеру Виктору Герасименко, — решила расширить производство в Курске за счет нового химзавода. Проект оценили более чем в 75 млрд рублей, а в год предприятие обещало производить около 200 тысяч тонн аммиака.

Чтобы привлечь жителей на свою сторону, курянам владельцы «КуйбышевАзота» гарантировали, что химпроизводство даст 250 «новых высокооплачиваемых рабочих мест» и большие налоговые отчисления для города. Но горожане почему-то не поверили и начали выступать против строительства.

Во-первых, их возмутило, что

ради формального соответствия санитарным нормам и правилам правительство области захотело изменить границы города и вывести из его состава целый район, что позволило бы разрешить строительство химзавода вблизи жилых кварталов.

Во-вторых — вызвала опасения экологическая безопасность на других объектах «КуйбышевАзота»: например, в 2017 году на заводе в Тольятти из-за пожара произошла утечка токсичного циклогексана. При этом через четыре года Ростехнадзор выявил неготовность «КуйбышевАзота» к локализации и ликвидации последствий аварий.

Виктор Герасименко и Александр Михайлов (бывший губернатор Курской области). Фото: администрация Курской области

Жители Курска запустили петицию против строительства завода, а еще — начали активно высказываться в соцсетях и писать жалобы мэру и губернатору, в Курское городское собрание, Минприроды и другие ведомства. И уже 6 марта на заседании областной администрации губернатор Роман Старовойт объявил, что «вопрос строительства завода минеральных удобрений не рассматривается».

Как куряне заставили региональных чиновников и бизнес отступить и победили ли они химзавод?

Ничего хорошего не получится

Ирина Лукина живет в микрорайоне Волокно, где планируется построить завод, почти 60 лет. Она решила публично высказываться «против». Женщина жалуется: и без него на Волокне экологическая обстановка желает оставлять лучшего. Например, летом с промплощадки находящегося рядом с ее домом Курского аккумуляторного завода поднимаются столбы сизого дыма — из-за них почти невозможно дышать.

Ирина живет на улице Трубной. В 15 метрах от ее дома проходит железнодорожная ветка. Она идет прямо на промышленную площадку «Курскихимволокно», но сейчас не используется. Через железнодорожные пути пролегает единственная тропинка до ближайшей остановки — по ней же дети с Трубной ходят в школу. Другого пути просто нет.

«КуйвашевАзот» Фото: официальный сайт предприятия

Чтобы остановить строительство завода, Ирина подписала петицию — ее поддержало более 7000 человек. Курянка Наталья Олейникова тоже оставила свою подпись. Теперь она рассказывает о своей позиции в социальных сетях: жалуется, что на Волокне и так стоят очистные сооружения, которые «попахивают на весь город»:

— На заводе собираются перерабатывать азот, а он входит в список канцерогенов. Наша область и так среди лидеров по количеству онкобольных. А с появлением еще одного производства… Стоимость жилья на Волокне опять рухнет. Ничего хорошего из этой затеи не получится.

Координатор экологического волонтерства Курской области Екатерина Комарова отмечает, что многие страхи спровоцировала секретность. Документы ни об изменении назначения выводимой из состава Курска земли, ни о будущем экологическом контроле, ни о самом проекте завода так и не опубликовали:

— Коллеги из Тольятти мне писали, что у них «КуйбышевАзот» есть тоже. И в городе регулярно фиксируют превышения [нормы] по аммиаку. К тому же надо понимать, что работать с одним лишь аммиаком такое предприятие не может. Оно выпускает большую номенклатуру товаров: азотную кислоту, нитрат аммония, карбамид, карбамидно-аммиачную смесь. Все эти вещества представляют серьезную экологическую опасность, из-за того же нитрата аммония в Бейруте [в августе 2020-го] был взрыв. Да и в свете современной политической обстановки весьма необдуманно строить потенциально опасные объекты на приграничной территории.

Как в Германии

Впервые о планах построить новый завод на Волокне заговорили в 2019-м. По словам Романа Старовойта, проект должен был «стать якорным при формировании областного газохимического кластера».

Землю под проект приобрели на 12 лет раньше. Тогда «КуйбышевАзот» выкупил находящееся на грани остановки предприятие «Курскхимволокно», с 1960-го по сей день производящее на Волокне синтетические нити.

— Площадка «Химволокна» имеет подъездные железнодорожные пути и мощную электроподстанцию, которые были построены еще при СССР для обеспечения работы крупнейшего завода, — говорит председатель совета директоров Виктор Герасименко. — В наличии системы водообеспечения, водоотведения и очистки стоков, которые загружены сегодня менее чем наполовину. Никто сегодня не будет строить все в чистом поле, потому что это никогда не окупится. В РФ много неработающих или работающих наполовину заводов с готовой инфраструктурой.

Объясняя, почему строить завод нужно именно на Волокне, вблизи от жилой застройки, Герасименко ссылается на аналогичные производства в Германии. Там, к примеру, в Людвигсхафене «один из самых мощных химических заводов в мире расположен всего в трехстах метрах от жилых кварталов».

Однако российские законы перенимать зарубежный опыт не позволяют. Согласно СанПиН 2.2.1-2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона у такого производства должна быть не менее 1000 метров. Да и с газопроводом, который оказался необходимым для открытия производства, возникла неувязка:

— Газ для будущего производства — это сырье. Его необходимое количество может быть достигнуто прокладкой магистрального газопровода высокого давления, — рассказывает член Курского реготделения партии «Яблоко» Ян Фурцев. — Газопровод с такими параметрами запрещено прокладывать в городской черте. Поэтому часть земель, на которых планируется производство, предложено передать Курскому району. Это примерно 8,7 га незаселенных территорий. Находятся они в 800 метрах от ближайших домов.

Как выглядит предложение перекроить карту ради разрешения на строительство

Перекроят карту города

Фактически земли, на которых должны проложить газопровод, пока не были выведены из состава Курска. Но многие горожане уверены, что решение уже принято:

— Заблуждение возникло из аудиозаписи некоей гражданки, которая распространилась 22 февраля, — отмечает Фурцев. — В этой аудиозаписи она среди прочего говорит: «Теперь перекроят карту города, и Волокно будет относиться к Курскому району».

Уже на следующий день Роман Старовойт опубликовал пост, в котором заявил, что никакие решения еще не приняты из-за «отсутствия согласованной возможности предоставления в нужных объемах сырья, а именно природного газа». Однако с августа 2022-го существует ООО «Курсказот», зарегистрированное как раз на Силикатном проезде.

Также Старовойт не упомянул, что с начала месяца правительство Курской области делало все, чтобы такая возможность появилась. 8 февраля первый заместитель губернатора Алексей Дедов подписал распоряжение, призывающее выступить с инициативой по изменению границ города. Курское городское собрание инициативу поддержало и в пояснительной записке к решению признало: в городе нельзя прокладывать магистральный газопровод — поэтому часть микрорайона Волокно и следует передать в состав Ворошневского сельсовета.

Собрание депутатов сельсовета поддержало инициативу чиновников

28 февраля Роман Старовойт встретился с местными жителям на «Химволокне» — на встречу пришло несколько сотен обеспокоенных курян. Но диалога не получилось. Собравшиеся начали скандировать: «Мы против!» и «Верните землю!».

И если завод Старовойт хотя бы пообещал не строить, вопрос вывода земли из состава Курска остается открытым. Теперь участок в 8,7 га внезапно решили использовать для реконструкции ТЭЦ-1.

Губернатор Старовойт выступает на встрече с местными жителями. Кадр видео

В социальных сетях многие куряне радуются победе гражданского общества. Однако уже 10 марта на работе и в квартире у одной из активисток прошли обыски.

По словам Татьяны Бондаренко, силовики не скрывали, что их действия связаны с ее протестом против строительства в регионе завода азотных удобрений. Приглашать адвоката Татьяне запретили, а постановление о проведении следственных действий так и не представили. Этот случай стал первым примером давления на противников «КурскАзота»:

— Я никогда не призывала к незаконным митингам и мероприятиям, хотя не раз высказывалась против строительства завода в городе рядом с жилыми домами. […] Останавливаться я не планирую. На вчерашние действия последуют жалобы, и бороться я продолжу до победного. В любом случае, есть Кассационный и Верховный суд, убеждена, они прикрывать курских чиновников не станут.

Обыски у Бондаренко. Фото из личного архива / соцсети

Действительно ли от производства в опасной близости от жилых кварталов отказались — до появления письменных подтверждений остается только гадать.

— Любая позиция по этому заводу должна быть подкреплена юридическим фактом. Так как никаких официальных документов проекта в открытом доступе не существует, я не могу высказаться ни «за», ни «против». Но надо понимать, что для бизнеса реализация мер по охране окружающей среды на предприятии — всегда затраты, которые не оборачиваются прибылью, — резюмирует Ян Фурцев. — Поэтому есть тенденция снижать такие затраты. К тому же значительная часть оборудования для контроля за выбросами предприятия — импортного производства. В наше непростое настоящее время есть сложности с поставками импортного оборудования. Его или вовсе невозможно приобрести, или доступны менее эффективные аналоги. Это ставит дополнительный вопрос о качестве реализации мер по охране окружающей среды будущим производством.

Александра Долгополова

—